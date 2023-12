Los dos looks con los que Salma Hayek ha deslumbrado en su fin de semana en California Salma Hayek volvió a dejar en claro por qué es considerada todo un ícono de la moda, durante su asistencia a dos eventos muy concurridos en California

Sin duda alguna, el fin de semana fue sumamente especial para Salma Hayek. Y es que la actriz fue partícipe de dos eventos muy importantes a los que asistió con espectaculares looks, dando muestra de su buen gusto a la hora de elegir un outfit para la alfombra roja. Algo a lo que la hermosa mexicana ha acostumbrado a sus fans, pues en cada evento en el que pone un pie, Salma logra acaparar miradas con sus elecciones y deslumbrar a su paso. Tal y como sucedió durante los últimos dos días, en los que la nominada al Oscar dio lecciones de estilo al asistir al desfile de Balenciaga en Los Ángeles, California, a donde asistió del brazo de su esposo, François-Henri Pinault, y también a la gala del Museo de la Academia, en donde sin duda se convirtió en una de las protagonistas de la noche, refrendando así su título de ícono de la moda.

Salma y su marido deslumbran en el desfile de Balenciaga

Para su cita con la casa de modas española, Salma optó por un estilo más clásico, pues lució hermosa en un vestido negro drapeado, de mangas largas, escote asimétrico y de largo debajo de las rodillas, que se ajustaba a la perfección a su figura. Y aunque el vestido hablaba por sí solo, la intérprete le dio un giro a todo su look al contrastarlo con unas zapatillas en un tono rosa intenso, y un bolso en el mismo color, logrando así el toque perfecto de vanguardia, sin perder de vista lo clásico y lo elegante.

En cuanto a su beauty look, la protagonista de películas como Frida llevó el pelo recogido en una cola de caballo alta y un maquillaje en tonos discretos, en los que los ocres claros y los nude fueron los predominantes, algo que se pudo observar en los labios, los cuales fueron los protagonistas. Además, las piezas de joyería por las que se decantó sin duda hicieron la diferencia, pues optó por unos maxiaretes en forma de nudo y repleto de brillantes, así como grandes anillos en una de sus manos, sellando todo su atuendo con unas gafas oscuras.

Cabe destacar, que para esta ocasión, el magnate francés coordinó su atuendo con el de su mujer, pues para esta ocasión optó por un traje sport en color negro, el cual combinó con una camiseta básica al mismo tono de su traje, así como zapatos de vestir oscuros. Y por si eso fuera poco, Pinault también llevó gafas oscuras a su llegada al evento, en donde fue fotografiado al lado de su inseparable Salma.

El segundo look de Salma

Si bien, el look de Hayek del sábado era elegante y perfecto para un evento de día, el que lució durante la noche del pasado domingo, no dejaba dudas sobre el estilismo de la mexicana, quien puede ser sumamente ecléctica y camaleónica, no solo en los colores y siluetas con las que suele sorprender en cada aparición, también en su maquillaje y pelo. Algo que quedó en claro durante su paso por la alfombra roja de la Gala del Museo de la Academia, a donde llegó convertida en una auténtica novia, pues lució hermosa y perfecta para la ocasión en un vestido satinado en color champange de Gucci, de escote de corazón -uno de los preferidos de Salma-, y rematado en cola para terminar la falda, regalando así a los presentes toda una fantasía nupcial en plena red carpet.

Para esta ocasión, la veracruzana optó por llevar el pelo completamente lacio, peinado de raya en medio y con un poco de volumen en la parte trasera y sostenido con una discreta diadema que por momentos parecía una tiara. Por otro lado, Salma volvió a recurrir a los tonos nudes y a los ocres para resaltar su belleza, sin embargo optó por un tono más oscuro para los ojos, los cuales remarcaron su profunda mirada marrón, logrando un efecto sumamente enigmático en la imagen de la artista.

