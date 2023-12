La contundente respuesta de Maribel Guardia sobre los rumores en torno a su vida personal

A lo largo de su carrera, Maribel Guardia se ha caracterizado por ser una mujer sumamente ecuánime y prudente, por lo que siempre procura mantenerse al margen de cualquier polémica o situación delicada, apostando siempre por la discreción. Algo que quedó demostrado recientemente, luego de que la actriz fuera blanco de algunos señalamientos de parte de la madre de Imelda Tuñón, nuera de Maribel, quien además inició los rumores en torno a una supuesta crisis matrimonial entre la intérprete y su marido. Y es que a pesar del ruido mediático que causí esta situación, la también cantante había preferido mantenerse al margen de estas declaraciones, dejando que el tiempo le diera la razón. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, la intérprete de canciones como La Cita se refirió al tema, dejando en claro una vez más que más su postura de mantenerse alejada de los rumores y las especulaciones.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Lo que ha dicho Maribel sobre la situación con su consuegra

Con la apertura con la que siempre se muestra ante los medios, Maribel Guardia aprovechó la ocasión para hablar del tema y dejar en claro su postura ante los señalamientos de los que ha sido objeto, poniendo en alto el respeto y cariño que tiene por Imelda, su nuera, así como la postura respecto a la conducta de su consuegra. "No tengo nada que opinar de eso, yo a Imelda (Garza) la adoro, aparte de que fue la esposa de mi hijo es la madre de mi nieto, mi deber es protegerla”, comentó la intérprete, en declaraciones retomadas por el programa La Mesa Caliente de Telemundo. " Le agradezco que se haya quedado a vivir conmigo porque tengo cerca a mi nieto que ya saben, muero por ese 'pitufito', mi gran amor", agregó.

En ese mismo encuentro con los medios, Maribel fue cuestionada respecto a si la relación con su nuera habría cambiado de algún modo, luego de la situación en la que se vieron envueltas, algo a lo que la intérprete respondió con total sinceridad: "La mamá es la mamá y va a ser su mamá toda la vida, pero yo soy una segunda madre para ella… Tengo que cuidarla el tiempo que ella quiera, yo estoy allí, ella tiene las puertas abiertas, para mí es parte de mi familia, es como una hija para mí, pero obviamente ella tiene su mamá y tiene una abuelita, a la abuelita la adoro, me llevo muy bien con ella", señaló.

Por otro lado, Maribel también se refirió a la forma en la que pasará las fiestas de fin de año, las primeras que enfrenta tras la partida de su hijo, Julián Figueroa, y si es que estará con ella su pequeño nieto. "Es su hijo, ella hace con su hijo lo que ella quiera. Va a pasar la Navidad (allá con su familia) y el Año Nuevo con nosotros, yo lo voy a pasar en Costa Rica con mi mamá y ya el 31 nos reunimos toda la familia en la casa, vamos a dar un paseíto por el mar a airarnos un poquito y a seguir en esta etapa tan dura que ha sido esto", compartió.

Imelda habla de la conexión que tiene con Maribel

Resaltando la gran relación que tiene con Maribel Guarida, Imelda Tuñón habló recientemente sobre el enorme cariño que existe entre ellas y lo indispensable que ha sido para ella contar con su compañía en estos últimos meses. “Ha sido un gran apoyo, la verdad es que me trata como si fuera su hija y eso me hace sentir más cómoda, me hace llevar un duelo más tranquilo”, comentó en una entrevista difundida por la reportera Berenice Ortiz, en la que también Imelda habló del altar que tienen en su hogar dedicado a la memoria de Julián: “Todas las noches le prendemos una velita para que siga buscando la luz, que sabemos que está en la luz, pero igual se nos hace como bonito y le prendemos también un incienso… Mientras estemos vivos, yo creo que se va a quedar ahí (el altar)”.