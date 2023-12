La sincera confesión de Esmeralda Pimentel sobre la difícil relación que tuvo con su mamá

Además de ser una excelente actriz, Esmeralda Pimentel se ha caracterizado por ser una mujer de una personalidad imponente y de una fortaleza inquebrantable; virtudes que adquirió a través de las distintas experiencias que ha enfrentado a lo largo de su vida, especialmente durante su infancia, una etapa que fue sumamente complicada para ella debido al entorno familiar en el que creció y por la forma en la que su familia prefería hacer caso omiso a las situaciones incómodas que se presentaban al interior de la misma. Algo de lo que habló en su reciente participación en el podcast que conduce Marimar Vega y Efrén Martínez, El Rincón de los Errores, en el que a corazón abierto reveló cómo fue que los momentos más difíciles de su vida le dejaron las lecciones más grandes, pero también sentimientos que poco a poco ha ido trabajando y superando. Tal y como sucedió con la relación que mantenía con su madre, la cual ahora se encuentra en un punto muy especial, pero que en el pasado no fue la mejor, pues Esmeralda la culpaba por muchas de las situaciones negativas por las que atravesó en su infancia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La relación de Esmeralda con su mamá

Así lo compartió la hermosa actriz en dicho podcast, en donde como pocas veces suele hacerlo, se abrió de capa para hablar de su relación con su mamá. “Por muchos años tuve una relación difícil con mi madre y la culpé mucho. Le decía: ‘Me pasaron tantas cosas y tú estabas ahí no hiciste nada’. La culpaba y la señalaba”, comentó Pimentel al abordar el tema de la dinámica familiar en la que se vio envuelta cuando era niña, pues creció en un ambiente en el que la violencia por parte de su padre, quien tenía problemas de alcohol, algo que la llevó a sentir cierto enojo con su progenitora, pues le reprochaba el hecho de que no hubiera hecho al respecto.

Por fortuna, la madurez que le ha dado la vida, así como la ayuda que ha recibido de parte de algunos profesionales la han ayudado a sanar su corazón y reconciliarse con su mamá, quien a su vez, ha sido muy comprensiva y paciente con ella. “Fui muy injusta con mi madre. Estaba muy resentida. Gracias a Dios ahorita estamos en un lugar maravilloso, pero me aterra dar vida a alguien y que me culpen de algo”, expresó. “Fueron años de terapia y agradezco a mi mamá el amor tan grande que tuvo de ponerse al servicio para que su hija la perdonara, pero antes de una sesión yo había renunciado a la posibilidad de llevarme bien con mi mamá”, agrego.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Esmeralda compartió cómo fue el proceso por el que atravesó para reconocer qué era lo que estaba sucediendo con ella y su madre, y cuáles eran las cosas por las que ella no podía tener una buena relación con su mamá. “Acepté que estar con ella era doloroso. El considerar esa posibilidad me hizo reconocer todo lo maravilloso que había sido y fue”, comentó. “Fue una sesión donde nos hicimos un reconocimiento y me di cuenta que mi madre siempre me vio. Yo me sentía muy invisibilizada, pero ella siempre me había visto, pero yo no lo sabía ver”, dijo.

Callar ya no es una opción para Esmeralda

En la misma charla, Esmeralda Pimentel se refirió a las distintas experiencias que marcaron su vida, así como a las lecciones que aprendió de ellas, algo que ha querido transmitir a las nuevas generaciones de su familia y a sus seguidores. Y es que para la actriz, la importancia de tener voz es algo primordial, pues reconoce que guardar silencio ha sido una actitud que ha traído complicaciones en su vida. Sin embargo, hoy está consciente de ello, algo que le ha permitido evolucionar en su construcción personal. “Me he callado muchas veces y creo que las veces que no he podido callarme ha salido de una manera muy abrupta, en donde se genera mucho caos y luego viene esta gran culpa, uno por no sentir el apoyo de los demás y también por sentir esta gran duda de: ‘¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Lastimé demasiado? ¿Fue demasiado? Creo que en la medida en la que he ido rompiendo el silencio también voy entendiendo la medida de las cosas…”, contó la guapa intérprete, quien hoy disfruta de un momento de su vida de gran estabilidad, pues a nivel profesional también ha cosechado éxitos de los que se siente enteramente orgullosa, dejando atrás su trabajo en las telenovelas para probar suerte como actriz de series televisivas.

VER GALERÍA