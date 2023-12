Tras años de desencuentros, Britney Spears celebra su cumpleaños 42 al lado de su mamá

Todo parece indicar que las cosas comienzan a tomar su curso en la vida de Britney Spears. Y es que tras haber conseguido su ansiada libertad, luego de pasar más de 13 años viviendo bajo la tutela legal de su padre, la eterna Princesa del Pop comenzó una cruzada en contra de sus familiares más cercanos, rompiendo definitivamente con varios de ellos, desde su progenitor, hasta su hermana menor, a quienes ha señalado de haberse aprovechado de ella, cuando atravesaba por su momento más vulnerable. Y aunque en un inicio Britney también había sido muy dura con su mamá, Lynne Spears, finalmente parece haberse reconciliado con ella. Algo que ha quedado en claro durante este sábado 2 de diciembre, fecha en la que la intérprete de Lucky ha celebrado su cumpleaños número 42. Y es que según han reportados varios medios estadounidenses, la intérprete pasó este día tan especial en brazos de su progenitora y de Brian, su hermano mayor, por lo que la celebración de la cantante ha sido muy familiar y sumamente especial.

El cumpleaños de Britney, un asunto de familia

De acuerdo con People, Britney celebró su cumpleaños el pasado viernes por la noche en un lugar de Los Ángeles, California, en compañía de su madre y su hermano mayor. De hecho, TMZ ha recuperado algunas imágenes en la que se puede observar a Lynne saliendo del sitio el sábado por la mañana, por lo que se intuye que pasó la noche al lado de su hija. Por otro lado, en redes sociales se han viralizado algunas fotografías, en las que se puede ver a Britney sentada en el regazo de su madre y abrazándola cariñosamente, así como otra fotografía en la que se observa a la cantante posando al lado de su hermano.

Las redes familiares de Britney toman forma

Cabe destacar, que esta reunión madre e hija se ha dado tan solo meses después de que Britney compartiera en redes sociales que había hecho las pases con su mamá, quien la había visitado por primera vez en su casa, luego de año de no hacerlo. "Mi dulce mamá apareció ayer en mi puerta después de 3 años... Ha pasado tanto tiempo... Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡¡¡pero el tiempo cura todas las heridas!!!" escribió la intérprete en Instagram, antes de dirigirse directamente a su madre. "Después de poder comunicar lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡¡¡me siento tan bendecida de haber podido intentar hacer las cosas BIEN! ¡Te quiero mucho! Psss... ¡Qué suerte tengo de que podamos tomar un café juntas después de 14 años! ¡Vayamos de compras después!", finalizó.

Por otro lado, apenas el pasado 28 de noviembre, Britney también dedicó unas emotivas palabras a su hermano mayor, lo que sin duda hablaba de que su relación con él ha mejorado a pasos agigantados, pues a pesar de que en el pasado la intérprete de Gimme More también se lanzó contra él, los señalamientos hacia Brian no fueron tan duros como los que hizo hacia otros miembros de su familia. “¡Mi hermano mayor, que es como un padre y mi mejor amigo!”, compartió en aquella ocasión la también actriz y escritora, mostrándose un tanto desconcertada ante el look que su hermano vestía en la fotografía con la que acompañó sus palabras, por lo que se permitió bromear con la situación. “¡Aunque no estoy segura de qué está pasando con su conjunto!”, agregó con algunos emojis.

Un cumpleaños en medio de la angustia

Cabe destacar, que TMZ también detalló que, en medio de su fiesta, Britney tuvo que acudir de emergencia al veterinario, debido a que uno de sus perritos presentó una crisis de salud, por lo que sin dudarlo acudió al especialista, acompañada de su mejor amigo y manager, Cade Hudson, y de su hermano Brian. De hecho, la cantante fue vista a su salida del hospital, donde Snow, su perrita, pasó la noche. Algo de lo que la artista habló en sus redes sociales, donde finalmente calmó los ánimos de sus fans, asegurando que Snow se encontraba bien.