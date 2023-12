Tras el triunfo de Sheynnis Palacios, ¿qué está pasando con Miss Universo en Nicaragua?

Sin duda alguna, el triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo fue doblemente significativo para los seguidores de este tipo de certámenes en Nicaragua, pues se trató de la primera vez que alguien de ese país se coronaba como la absoluta ganadora de dicho concurso. Y aunque todo ha sido jubilo en torno a su título, el cual ganó apenas el pasado 18 de noviembre, lo cierto es que dicha emoción se ha visto un poco empañada por la complicada situación que atraviesa la dueña de la franquicia Miss Universe Nicaragua, Karen Celebertti, quien junto a su esposo y su hijo, han sido acusados en su país de traición a la patria, al supuestamente haber sido participes de las protestas sociales que se desataron en 2018 en contra del presidente Daniel Ortega.

Lo que está pasando con Miss Universo Nicaragüa

Así lo han reportado medios nicaragüenses, quienes han citado un comunicado firmado por la policía del país, en el que se explican los motivos por los que han sido acusados de "traición a la patria", "conspiración" y otros delitos. "En el año 2018, los señores Karen Celebertti, (su esposo) Martín Argüello Leiva y (su hijo) Bernardo Martín Argüello Celebertti, dueños de la franquicia Miss Nicaragua, participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de Golpe de Estado, orquestado por agencias internacionales y misiones extranjeras", se puede leer en un fragmento del desplegado que han difundido medios como Canal 4 Nicaragua.

El mismo medio ha reportado que Karen Celebertti tiene prohibida la entrada al país y que su esposo y su hijo podrían haber sido detenidos por la policía, algo que el gobierno no ha confirmado ni desmentido, pues solo se han limitado a aclarar que las personas detenidas y prófugas deben cumplir sentencia según lo especifiquen las leyes nicaragüenses.

Cabe destacar, que el triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo, el pasado 18 de noviembre, motivó que la gente saliera a las calles a celebrar el hito de su compatriota, algo que no se había visto en Nicaragua desde 2018, cuando quedaron prohibidas todo tipo de protestas y reuniones masivas, tras el supuesto intento de golpe de estado.

Confiscan el traje nacional de Sheynnis

Cabe destacar, que en medio de toda la polémica que rodea a la organización Miss Universo Nicaragua, medios locales han detallado que tras la detención de Martín Argüello Leiva, le fueron confiscadas varias maletas las cuales contenían algunos de los vestuarios que la nueva Miss Universo usó durante su participación en el certamen, el cual se llevó a cabo en El Salvador, entre ellos, el traje que la modelo usó durante el desfile de traje nacional, uno de los más llamativos de toda la pasarela. Sin embargo, también se ha informado que el traje y todas las maletas ya fueron devueltos a la organización local.

Lo que Sheynnis Palacios quiere para el futuro

Aunque recién empieza su reinado, la hermosa nicaragüense ya comienza a preparar sus próximos pasos, por lo que ya visualiza lo que quiere para su futuro. “Me veo como una gran productora, estar aquí es un gran honor, ver tantas cámaras, ver tantas luces, ver la magia que hay detrás de que estemos nosotras aquí hablando con todas las personas que nos están escuchando, me mueve, quiero tener una productora audiovisual en mi país y que sea un referente para toda la región americana”, dijo la también comunicadora, en una entrevista que concedió al programa La Hora ¡HOLA! de ¡HOLA! TV. Sobre su trabajo en el certamen, también dijo: “Me siento orgullosa del desempeño, la perseverancia, la disciplina que he tenido, de verdad me lo he tomado como un tiempo para dedicarme al 100% en mi preparación”, finalizó.

