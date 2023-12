De lo más enamorados, Thalía y Tommy Mottola celebran 23 años de matrimonio

A lo largo de las últimas dos décadas, Thalía y Tommy Mottola han afianzado su matrimonio a través del gran amor que se tienen y de las experiencias, buenas y malas, que juntos han enfrentado y que los han ayudado a madurar como personas y pareja, logrando convertirse en un sólido matrimonio que hoy celebra 23 años. Algo de lo que la cantante y el magnate han hablado en los respectivos mensajes que se han dedicado en redes sociales a propósito de esta fecha tan especial; una ocasión en la que han puesto en alto su historia de amor, así como los dulces recuerdos que guardan de aquella ocasión, en la que con el corazón lleno de ilusión y convencidos de empezar una vida juntos, se juraron amor eterno en una ceremonia realizada en la Catedral de San Patricio, ubicada en le corazón de Nueva York, ciudad que se convertiría en su hogar.

A través de su perfil de Instagram, Thalía compartió algunas postales en las que mostró algunos de los instantes más especiales del día de su boda, un evento al que asistieron algunas de las estrellas más grandes del momento, tal y como lo fue Michael Jackson, y que sin duda acaparó los titulares de los medios más importantes tanto de México como de Estados Unidos. Al pie de dichas imágenes, en las que también se puede ver parte de la historia de amor de la pareja, Thalía dedicó unas emotivas palabras dedicadas al amor de su vida: “Hace 23 años dijimos sí, en esa noche helada en la catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pero el calor de nuestro amor hizo que fuera la noche más cálida y hermosa para celebrar nuestra unión”, recordó conmovida la intérprete de Amor a la Mexicana. “23 años después de casados y 25 de conocernos, sigues siendo el hombre de mis sueños. Te amo tanto mi amado esposo, amigo, compañero”, finalizó la intérprete conmovida.

Por su lado, Tommy compartió un video, en el que también recordó aquel idílico día en el que con el corazón en la mano le dio el ‘Sí, acepto’, con el cual inició un nuevo capítulo en su relación con Thalía, al cual más tarde agregarían a dos personas muy especiales: Sabrina y Mathew, sus dos hijos. “¡Feliz aniversario @thalia! Wow, otro hermoso año. ¡Mi amor, mi luz, mi compañera!... ¡Cada día te amo más profundamente, mi amor! Te amo siempre”, compartió el empresario en su perfil de Instagram, dejando en claro su deseo de seguir agregando nuevas páginas a su historia de amor.

El inicio de su historia de amor

Cabe resaltar que el productor musical Emilio Estefan, jugó un papel primordial en la historia de Thalía y Tommy al fungir como Cupido: “Lo que pasa es que él me había visto a mí sufrir en el amor y él me decía: ‘Es que este hombre neoyorkino es igualito a ti, los dos muy parecidos, tienes qué conocerlo’. Y una vez que estaba yo en Nueva York haciendo una película de bajo presupuesto que hice y le hablé a Emilio y le dije: ‘Oye, ¿Aquí es donde vive tu amigo el que tanto me mencionas no?’, me dice: ‘¡Sí!’, mira: ‘Mañana es mi último día aquí en Nueva York, dile que, si me quiere encontrar solo para unos drinks”, contó la cantante en 2017 en una entrevista para para Telemundo.

En aquella ocasión, Thalía admitió que lo de ella y Tommy fue amor a primera vista: “De repente veo un hombre vestido de negro, con su pelo todo peinado, un martini en la mano y como riéndose con los de al lado de la mesa y yo dije: ‘¿Quién es ese señor?, está bien guapo, ojalá sea ese’”. Aunque la primera cita fue un éxito, Thalía recordó que ella tenía que regresar a México para concluir una telenovela, por lo que, cuando él le preguntó cuándo la podía volver a ver ella respondió que, en un año, pues su agenda laboral estaba repleta; sin embargo, el amor pudo más y el resto es historia.