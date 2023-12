Ante el distanciamiento con su familia, José Emilio Levy recibe una especial invitación para Navidad

Para José Emilio Fernández Levy los últimos meses han sido sumamente complicados a nivel personal. Y es que en medio del fuerte distanciamiento que mantiene con sus seres queridos, entre ellos sus hermanas mayores, María y Paula, así como de Ana Bárbara, a quien quiere como su fuera una mamá, el joven hijo de Mariana Levy reveló hace unos días que de cara a las fiestas de fin de año no tenía ningún plan en concreto, por lo que se limitaría a pasarlas en solitario y en su casa. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes para el aspirante a actor, pues al conocer estas declaraciones, su tío Pato Levy ha tomado la iniciativa de invitarlo a pasar la Navidad junto a él y sus hijos, dejando en claro así el profundo amor que tiene por el jovencito de 19 años.

Pato Levy quiere pasar Navidad con su sobrino

Fue durante una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano que Pato Levy fue puesto al tanto sobre las recientes declaraciones del hijo menor de su hermana Mariana Levy, por lo que se mostró abierto a invitarlo a pasar estas fechas tan especiales en familia. “Mis hijos me marcaron hoy, me mandaron un mensaje, invitándome ellos, me dijeron: ‘Papi, queremos pasar la Navidad contigo, ya sea en Querétaro o en Ciudad de México’, y yo dije: ‘Adelante, vamos a hacer Navidad en Querétaro o en México’”, compartió el hijo de Talina Fernández al ser cuestionado sobre sus planes para este fin de año.

En ese mismo sentido, Pato se mostró conmovido ante los dichos de su sobrino respecto a las fiestas de fin de año, por lo que al ser cuestionado sobre el tema, Pato Levy se mostró entusiasmado por tener a su lado a José Emilio, con quien mantiene una cercana relación. “Y ahorita que me estás diciendo de José Emilio, se me hace una excelente idea. Le voy a marcar a José Emilio para ver si quiere pasar la Navidad conmigo y con mis hijos”, agregó Pato.

Lo que dijo José Emilio sobre las fiestas de fin de año

Hace unas semanas, el hijo menor de Mariana Levy habló de cómo planea pasar las fiestas decembrinas ahora que atraviesa por un distanciamiento con varios miembros de su familia: “Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo”, comentó el joven, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. En ese sentido, admitió que continúa distanciado con sus hermanas, María y Paula, pero confía que con ellas la relación se restablezca cuando el asunto de la herencia de su mamá se finiquite: “Ya estamos en la última etapa que es la adjudicación y repartición de bienes, pero pasaron 10 años para llegar a eso, entonces no tengo fecha, ni estoy seguro cuándo se va poder arreglar esta situación, yo por eso estoy buscando otros caminos para salir adelante por mi propia cuenta”, añadió.

Y ¿cómo va la relación con su papá?

José Emilio tiene la percepción que las diferencias con sus hermanas sí tienen solución: “Estamos distanciados principalmente por esto de la herencia, cuando hay dinero de por medio todos se desentienden, todos quieren más. Yo estoy seguro que, cuando la herencia se dé por fin, otra vez vamos a poder acercarnos”, comentó el joven al ser cuestionado por las razones que lo llevaron a distanciarse de sus hermanas. Y aunque no pierde la esperanza de reconciliarse con sus hermanas, admitió que su relación con su papá, José María Fernández ‘El Pirru’, está fracturada de forma definitiva. “Con mi papá no hay, no existe y no existirá (acercamiento)”, comentó. José Emilio también admitió que continúa distancia de Ana Bárbara a quien veía como una segunda madre: “No, no he tenido ningún tipo de comunicación con ella, todavía no”, aseguró.