Rodeada de sus seres queridos, Camila Fernández celebra su cumpleaños 26 con una divertida fiesta

Han sido días llenos de celebraciones para todos los Fernández. Y es que el pasado 30 de noviembre las mellizas de Alejandro Fernández y América Guinart, Camila y América, festejaron su cumpleaños 26. Una oportunidad en la que las gemelas se dejaron rodear del cariño de sus familiares y amigos, quienes se encargaron de hacer de esta fecha la más especial. De hecho, hace una semana, las fiestas comenzaron para las cumpleañeras, pues América pasó un fin de semana muy especial en la casa que su famoso papá tiene en las costas de Jalisco, en donde incluso pudimos ver entre las invitadas a Fernanda Castro. Y aunque en aquella ocasión Camila no pudo estar presente, pues se estaba en plena promoción de su nuevo disco homónimo, la cantante finalmente pudo tener su fiesta de cumpleaños recientemente, por lo que cobijada por su esposo, Francisco Barba, y su pequeña hija Cayetana, Camila sopló las velitas al pastel.

La celebración de Camila

A través de su perfil de Instagram, la cantante compartió algunos vistazos de su increíble fiesta de cumpleaños, la cual decidió denominar ‘Camifest’. De hecho, pudimos ver algunos de los souvenirs que Camila repartió entre sus invitados, entre los que destacaron unos termos que tenían impresos la portada del nuevo disco de la intérprete, además de la leyenda ‘Camifest’ y el número 26. Además, los asistentes al festejo pudieron disfrutar de una divertida velada jugando al futbolito de tamaño real, por lo que las risas no pudieron faltar. “Los amo, de verdad, mucho. Gracias por los momentos tan bonitos”, compartió la cumpleañera emocionada al publicar en sus historias algunos vistazos de su divertida fiesta. Por otro lado, la cantante también compartió el momento en el que sopló a las velitas de su pastel, un instante en el que sus principales testigos fueron Francisco Barba y Cayetana, quien sin duda fue la invitada más especial de la fiesta.

La sorpresa de Francisco Barba a Camila Fernández

Cabe destacar, que el pasado 30 de noviembre, Camila dio inicio a la celebración de su cumpleaños con una velada junto a su esposo, algo que quiso compartir con sus seguidores a través de sus stories de Instagram junto a la leyenda: “Te amo. Eres el mejor regalo que me dio la vida junto con la gorda”, escribió refiriéndose a la hermosa familia que han formado junto a su pequeña Cayetana. Tras una romántica cena en un espléndido restaurante y soplar las velas de un pequeño pastel, la pareja se trasladó a la comodidad de su hogar, en donde el empresario le dio la bienvenida con una colorida decoración de globos y una vela mágica de destellos. “Te amodoro con todo mi corazón, gracias”, señaló la cantante a lado de unos emoticones que simbolizan amor.

El mensaje de América a sus hijas

Conmovida ante esta fecha tan especial, América Guinart expresó a sus gemelas el inmenso amor que tiene por ellas, deseándoles lo mejor ante el inicio de este nuevo año en sus vidas. Por supuesto, también reiteró su felicidad por la dicha de ser testigo de estos instantes entrañables, los cuales la hacen resignificar su faceta en la maternidad, de la cual se siente muy orgullosa. “Cuando mis hijos cumplen años siempre me cuestiono si son ellos los más bendecidos y afortunados de cumplir un año más, o si lo soy yo por poder festejarlo con ellos. Soy muy afortunada por tener hijos que siempre me hacen sentir orgullosa y me llenan de amor y satisfacciones…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, motivando así a los usuarios a unirse a este festejo virtual, el cual dio pie a las felicitaciones y buenos deseos para las cumpleañeras.

Emocionada por este inicio de esta nueva vuelta al sol para sus hijas, América les expresó sus mejores deseos, poniendo en alto el infinito cariño que tiene por ellas. “Que cumplan muchos más mis amores @camifdzoficial y @americafdzzg y conserven esa alegría, ese gusto por la vida, esa pasión, ese amor y sobre todo las sonrisas que llevan siempre adornando su carita y embelleciendo la vida de los que estamos cerca de ustedes. ¡Las amo! Feliz cumpleaños”, finalizó. Para hacer más especial su texto, ilustró el mismo con algunas imágenes del álbum familiar, entre ellas una postal en la que aparecen Camila y América cuando eran niñas, luciendo un par de disfraces de princesa.

