Con el primer posado juntos, Carlos Rivera revela que León es su tierno acompañante de gira

A unos días de que León, el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, cumpla cuatro meses de edad, su famoso papá, anunció que el pequeño lo está acompañando en su gira por Sudamérica, un tour en el que, por supuesto, también cuenta con la presencia de esposa. Con el primer posado junto a su hijo que comparte en Instagram, el cantante dio a conocer que en este tour no está solo. Como era de esperarse, la publicación causó sensación entre los fanáticos del cantante quien, hasta ahora, no lo habían visto en su faceta de papá. Desde que el sueño de la pareja de convertirse en padres se hizo realidad, Carlos sabía que tendría que hacer algunas modificaciones en su agenda laboral para pasar el mayor tiempo posible con su familia. Después de disfrutar de los primeros meses del bebé en casa, el cantante quiso que su bebé y su esposa estuvieran en esta gira donde se ha presentado en países como Argentina, Chile y Ecuador.

El primer posado junto a su papá

En tiempo récord, la primera foto de Carlos Rivera junto a su bebé ganó popularidad en redes sociales donde el cantante escribió: “Alguien vino a acompañar a papá a su gira de Sudamérica”. Aunque Carlos no especificó si el bebé ha estado a su lado desde el comienzo del tour, lo cierto es que el pequeño ya cuenta con su propia sudadera de la gira, de hecho, fue la prenda que acaparó miradas en esta publicación a la que Cynthia Rodriguez reaccionó con un: “Mis amores”, haciendo referencia a su esposo y a su bebé. En este posado, el cantante cuidó la privacidad del pequeñito y posó con él de espaldas, ángulo que dejó ver la sudadera con la que apoya la carrera de su famoso papá.

En un par de horas, Carlos Rivera consiguió con la primera foto junto a su hijo más de 200 mil likes y varios comentarios de celebridades como Tania Rincón, Paola Rojas, Chantal Andere y Jimena Pérez, La Choco que le escribió: “Qué bonito compartir con la familia esos momentos. Que vea Leoncito lo queridos que son sus papás”. Esta tierna imagen juntos fue captada durante una de las presentaciones del cantante en Argentina: “Qué noche más bonita. Gracias por llenarme de tanto amor. Cerramos con broche de oro este viaje por los escenarios de Argentina y deseando desde ya volver a verte y cantarte”, escribió el cantante como descripción de un álbum con imágenes de su última noche en el país del cono sur.

La paternidad, un sueño hecho realidad

Hace un par de meses, durante su viaje a España, Carlos Rivera concedió una entrevista a Cadena Dial en la que compartió pormenores de su paternidad, como el cambio en sus hábitos de sueño: “Se duerme poco e intermitente, ya no sé ni qué hora es, pero es lo bueno, porque así estoy en horario de España, horario de México, todo el tiempo”, comentó mostrando su sentido del humor. En un tono mucho más serio, el cantante reveló cómo su vida dio un tierno giro con la llegada de León: “Es la alegría más grande del mundo. De verdad que yo nunca había sentido tantas cosas tan bonitas, realmente hasta físicas, cuando se te cumple un deseo tan grande como ese de ser papá, no hay nada más bonito en la vida”, añadió.

Papás primerizos

Para Carlos y para Cynthia redescubrir el mundo, ahora a través de los ojos de su bebé, ha sido lo más enriquecedor de esta experiencia que ambos están disfrutando al máximo: “Para los dos es algo muy nuevo”. Aunque es su primer hijo, el mexicano reconoció que la vida ya lo había dotado de experiencia con los recién nacidos: “Recordé mucho cuando tuve a mi hermano pequeño, nosotros somos tres hermanos grandes, y nueve años después, nació mi hermano. Al poco tiempo, mis papás se separaron y yo era el que ayudaba a mi mamá a cuidar a Gonzalo, recuerdo que le cambiaba el pañal. Ahora que me tocó con León fue a la primera, como si ya lo supiera hacer, además, tenemos una conexión muy especial, en cuanto me escucha hablar o cantar se calma, es una cosa bien mágica, porque le canté todo el tiempo en la panza de su mamá”, dijo el cantante quien, contó que estuvo a punto de no llegar al parto de Cynthia debido a que estaba volando de La Madre Patria a México: “En el vuelo me escribe: ‘Creo que va a nacer hoy’ y yo dije: ‘Aterrizo en dos horas”, comentó de aquella entrañable anécdota del nacimiento de su hijo.