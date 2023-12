El significado del anillo que Juan Soler le entregó a Paulina Mercado

Diciembre arrancó y lo hizo con grandes noticias. Fue justo en este mes que, hace un año, se hizo público el romance entre Paulina Mercado y Juan Soler quienes fueron flechados por Cupido en el backstage del programa Sale el sol que, en ese entonces, conducían juntos. A doce meses de haber compartido con el público que estaban enamorados, ahora, la pareja disfruta de una nueva etapa en la relación, en la que el compromiso es un hecho. Aunque han descartado la posibilidad de llegar al altar juntos, desde hace unos días el anillo que la presentadora de televisión luce en el dedo anular izquierdo ha desatado un sinfín de especulaciones que apuntan a un posible compromiso matrimonial entre Paulina y Juan Soler. Aprovechando su presencia en el foro del matutino donde trabaja, la conductora le contó a sus compañeros cuál es el significado de esta joya que le entregó su novio y que tanto ha dado de qué hablar.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Compromiso de vida

Después de que Paulina apareció sobre una alfombra roja luciendo el anillo, durante el espacio de Pájaros en el alambre, Joanna Vega-Biestro cuestionó directamente a su compañera sobre este accesorio: “Paulina Mercado, ese anillo que traes en la mano, ¿qué?”, la periodista de espectáculos resaltó que la conductora utiliza la joya en un sitio que dice mucho: “Está en el dedo donde va el compromiso”. Entre risas, Paulina Mercado dijo: “Es un anillo de compromiso de vida, es un compromiso de amor, de vida, nada más”, comentó mientras mostraba por primera ocasión a cuadro esta hermosa pieza con una esmeralda al centro. Debido a que no es un anillo de compromiso matrimonial, como tal, la novia de Juan Soler había preferido guardarse los detalles de este obsequio.

VER GALERÍA

Una fiesta para celebrar su amor

Durante la alfombra roja a la que acudieron juntos, la prensa también les preguntó sobre la posibilidad de llegar al altar. Aunque ambos negaron que tengan planes de boda, Paulina confesó que sí quieren celebrar con sus seres queridos su amor: “Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos, comprometernos frente a ellos, que vean que esto es algo serio y hacerlos partícipes”. Por su parte, Juan Soler aprovechó este encuentro con la prensa para agradecer las muestras de cariño hacia Paulina, luego de que hacer público que se someterá a una cirugía en la que se le va a retirar un tumor cerebral: “Muchas gracias a la gente que está interesada, preocupada, gracias por sus oraciones, gracias por las bendiciones que nos mandan permanentemente, la verdad es muy conmovedor ver a la gente tan involucrada”.

En ese sentido, Paulina resaltó el gran apoyo que ha recibido en estos momentos de su novio, Juan Soler, quien la ha sorprendido: “Ha sido maravilloso, la verdad, fantástico, me siento muy agradecida de poder contar con él como ser humano. Conocerlo en esta etapa ha sido muy revelador, porque evidentemente todo mundo conoce a este Juan Soler, el galán, guapísimo y encantador, pero conocer este ser humano de verdad, lo que hay en el fondo de su alma y de su corazón, esta generosidad que le brota por todos lados, ha sido un regalo increíble”, reconoció la presentadora quien confesó que como pareja han tomado terapia desde el inicio de su noviazgo: “Siempre tomamos terapia”.

VER GALERÍA

Paulina Mercado, la mujer de sus sueños

Por su parte, Juan Soler reconoció que Paulina Mercado es la mujer con la que siempre soñó: “Es un regalo de la vida, me han preguntado muchas veces ¿qué es lo mejor del 2023?, lo mejor del 2023 es haber afianzado mi relación con Paulina, haber descubierto este ser humano maravilloso que sé que me va a acompañar por el resto de mi vida y que veo su fortaleza, su entereza, su entrega, veo la generosidad que tiene y es la mujer que siempre soñé”. El argentino resaltó la importancia de la terapia en pareja, sin necesidad que exista ningún conflicto: “Cuando estás pasando un buen momento, ¿por qué?, porque vas reafirmando ciertas cosas, no la tomas toda la semana, pero una vez al mes, hablar con tu terapeuta, psicólogo, persona de confianza, sí es importante, es una costumbre que tenemos nosotros”, explicó.