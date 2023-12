Con un emotivo mensaje y una fiesta, América Guinart celebró a sus gemelas

La familia es lo más importante para América Guinart. Orgullosa de los hijos que procreó junto a Alejandro Fernández en el pasado, celebra cada una de las fechas especiales en su vida, como la del cumpleaños de sus gemelas, Camila y América, a quienes les ha dedicado un emotivo mensaje por la celebración de su 26 cumpleaños, orgullosa de verlas crecer y de realizarse en todos los sentidos. Recordemos que, en días pasados, las jóvenes anticiparon sus festejos, dejándose consentir por sus seres queridos, según presumió la feliz mamá a través de sus redes sociales, plataforma en la que ha podido consolidar una comunidad con la que suele compartir algunos vistazos de los acontecimientos en su entorno personal, como ha ocurrido en esta ocasión tan única para los Fernández.

El mensaje de América a sus hijas

Con el corazón en la mano, América expresó a sus gemelas el inmenso amor que tiene por ellas, deseándoles lo mejor ante el inicio de este nuevo año en sus vidas. Por supuesto, también reiteró su felicidad por la dicha de ser testigo de estos instantes entrañables, los cuales la hacen resignificar su faceta en la maternidad, de la cual se siente muy orgullosa. “Cuando mis hijos cumplen años siempre me cuestiono si son ellos los más bendecidos y afortunados de cumplir un año más, o si lo soy yo por poder festejarlo con ellos. Soy muy afortunada por tener hijos que siempre me hacen sentir orgullosa y me llenan de amor y satisfacciones…”, escribió en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, motivando así a los usuarios a unirse a este festejo virtual, el cual dio pie a las felicitaciones y buenos deseos para las cumpleañeras.

Emotiva por este inicio de año para sus hijas, América les expresó sus mejores deseos, poniendo en alto el infinito cariño que tiene por ellas. “Que cumplan muchos más mis amores @camifdzoficial y @americafdzzg y conserven esa alegría, ese gusto por la vida, esa pasión, ese amor y sobre todo las sonrisas que llevan siempre adornando su carita y embelleciendo la vida de los que estamos cerca de ustedes. ¡Las amo! Feliz cumpleaños”, finalizó. Para hacer más especial su texto, ilustró el mismo con algunas imágenes del álbum familiar, entre ellas una postal en la que aparecen Camila y América cuando eran niñas, luciendo un par de disfraces de princesas.

La fiesta para Camila y América

En su papel de especial anfitriona, América Guinart no perdió la oportunidad de dar a sus hijas una grata sorpresa en su día. Cuidando hasta el más mínimo detalle, preparó una fiesta en la que disfrutó junto a su familia de este gran momento. Aunque en las imágenes no aparece América, su Camila sí se deja ver feliz en las fotos, posando junto a su hermano Alex y su cuñada Alexia, con quienes tiene una grata relación. “Todo quedó divino”, escribió en su publicación Guinart, quien nunca deja pasar la oportunidad para celebrar en grande cada uno de los momentos especiales en su entorno familiar. Recordemos que el pasado 26 de noviembre, América disfrutó junto a las gemelas el prefestejo de cumpleaños, felices por este grato momento que quedará entre sus más entrañables recuerdos.

Un gran momento para América

A tan solo unos meses de haber celebrado su boda con Álvaro Favier, América Guinart también disfruta de la unión familiar que prevalece en su círculo. Así como festeja cada cumpleaños de sus hijos, también se siente plena por ejercer su papel como abuela de Cayetana, hija de Camila, así como de Mía, la primogénita de Alex. Sincera, ha hablado de esta etapa que la tiene muy ilusionada. “Creciendo la familia, llena de bendiciones, estoy feliz, sé que no es tiempo para que me llenen de nietos, pero de repente digo: ‘¡Qué padre que ya tuviera más!. Las disfruto cada día. A Cayetana ya la empezaron a llevar al kínder y las fotos de Cayetana en la escuela me llenan el alma”, dijo la exesposa de El Potrillo en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando varios meses atrás.

