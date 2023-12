La emoción de Sebastián Zurita al ver a su papá, Humberto Zurita, enamorado de Stephanie Salas

Desde que la relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas se hizo pública, hace poco más de un año, las familias de ambos se han mostrado muy contentas con la relación. En el caso del actor, para sus hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, ha sido muy especial ver sonreír de nuevo a su papá, después de enfrentar la dolorosa partida de su esposa, Christian Bach, en 2019. En ese sentido, hace unos días, durante su más reciente encuentro con la prensa, el primogénito del histrión habló del gran momento que está disfrutando su papá junto a su novia quien, reconoció, le ha hecho mucho bien al histrión quien, tras el duelo por la muerte de su esposa, no se había dado la oportunidad de amar nuevamente. Siempre muy prudente con los detalles de su vida que comparte en redes sociales, el también actor, habló de la gran relación que han construido Humberto y Stephanie en este tiempo que llevan juntos.

La felicidad de Humberto junto a Stephanie

Aunque Sebastián no quiso contestar si cree que su papá y su novia se contagiaron de las ganas de llegar al altar, ahora que se casó Michelle Salas, hija mayor de la cantante, de lo que sí quiso compartir pormenores es de cómo ve a su papá dentro de esta relación: “Yo lo que veo es a mi papá muy feliz, los veo muy bien como pareja, los veo emocionados y los veo disfrutando la vida”. Para el actor lo más importante es que su papá se sienta pleno y apoyado por ellos en cualquier decisión que tome en su vida personal: “Yo como hijo, ver a mi papá así, es lo que más me emociona y más gusto me da”, reconoció.

El cariño por la novia de su papá

El actor aprovechó los micrófonos para deshacerse en halagos hacia Stephanie Salas, una mujer que asegura, llegó a la vida de su papá para devolverle la sonrisa: “Me da mucho gusto que esté con alguien que lo quiere, que lo cuida y que lo hace salirse de su caparazón un poquito”. Por otra parte, durante este encuentro con la prensa, también habló de cómo recibió su cumpleaños número 37, que celebró hace unos días: “Lo recibo con mucho dolor de rodilla, me despierto y es como: ‘¿Qué va a fallar hoy?’”, comentó divertido. En un tono más serio, reconoció: “La verdad es que estoy muy contento, emocionado y realizado de 36 años bien vividos, esto apenas comienza, creo que vienen muchas cosas divertidas y que me emocionan en cuestión de trabajo”.

Hace un año, cuando el noviazgo de su papá y Stephanie Salas se hizo público, Sebastián fue de los primeros miembros de la familia que habló sobre la relación. Desde entonces, el actor tenía muy claro que la prioridad siempre será ver a su papá realizado: “Lo que más quiero es que mi papá sea feliz, lo apoyamos en todo, lo amo, lo adoro, quiero que viva una vida plena tanto profesional, como sentimentalmente y creo que eso es lo que más nos emociona a mi hermano y a mí”, le confesó a la prensa en aquel momento.

Su mamá, presente en cada instante

Aunque Sebastián es muy reservado sobre su vida privada, en mayo del 2022, le concedió una entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que reveló cómo es que ha enfrentado la partida de su mamá quien, está seguro, es quien está moviendo los hilos para ver a todos felices: “Ella movió todo para que esto sucediera. Si alguien trae en friega allá arriba al señor es mi mamá diciéndole: ‘Esto le toca a él’. Te voy a decir una cosa que me dijo Marimar Vega cuando murió, acaba de ser también lo de su papá, y te juro que ha sido el mejor consejo en ese sentido, me dijo: ‘Ahora no necesitas un pretexto, un teléfono para hablar con ellos, van a estar en todos lados’ y sí, efectivamente, todas las cosas bonitas que me pasan sé que está ahí”, explicó.