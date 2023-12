La promesa que Eduardo Videgaray le hizo a su hija tras la muerte de su mamá

Pocas veces, Eduardo Videgaray comparte pasajes de su vida tan personales como lo hizo durante la entrevista que le concedió a su amigo, El Burro Van Rankin, para su canal de Youtube. Gracias a la confianza y camaradería que existe entre ellos, el conductor de ¡Qué importa! se abrió como nunca y recordó el pasaje más difícil de su vida: la muerte de su esposa, Mónica Abín. A casi seis años de la partida de la mamá de su hija, Andrea, el comunicador habló de lo duro que fue para él quedarse viudo con una niña de apenas 9 años de edad. Echando un vistazo al pasado, Eduardo reconoce que el tiempo jugó un papel muy importante para sobrellevar la pérdida, razón por la que, a partir de aquel momento, se dedicó a hacer todo lo posible por cumplir la promesa que le hizo a su hija de ser felices. A la distancia, el conductor reconoce que la llegada de su actual esposa, Sofía Rivera Torres, les devolvió la sonrisa.

El capítulo más difícil de su vida

El presentador reveló que conoció a la mamá de su hija en el programa Planeta Tres, donde estaba al frente de la producción de ese proyecto: “La conocí en Televisa, era mi jefa, la productora del programa. Teníamos muy buena relación”, recordó Videgaray quien compartió 14 años de su vida con ella. En medio de la felicidad de su matrimonio, llegó el diagnóstico de la enfermedad que le arrebató la vida dos años después: “El cáncer es una enfermedad terrible. Le dio en una región que se llama el mediastino que está entre el corazón, la aorta, la columna y los pulmones, estaba muy escondido y por eso tardaron mucho en detectarlo, cuando lo detectaron vino la metástasis”, recordó. Sincero, reconoció que la muerte de Mónica ha sido el acontecimiento más duro que ha tenido que enfrentar: “Fue el capítulo más oscuro que he vivido en mi vida”, dijo.

La viudez con una hija pequeña

Tras la dolorosa partida de su esposa, Eduardo tuvo que hacer frente al gran reto de ser papá soltero, una tarea para la que, curiosamente, la vida lo preparó desde la infancia: “Tenía 9 (su hija), todavía no había cumplido 10, es una cosa muy extraña, porque Andrea, mi hija, perdió a su mamá casi a los 10 y yo perdí a mi papá a los 10, tenemos una biografía muy paralela y a mí me preparó mucho, lo que tuve que vivir con ella, el haber perdido a mi padre, yo sé, a la fecha, cómo se siente con respecto a esa pérdida y la he tratado de apoyar de la mejor manera”, explicó. Aunque no fue fácil para ninguno de los dos, Eduardo y su hija superaron juntos el duelo: duros “Es difícil, pero hay una cura para todo en esta vida y es el tiempo, eso no se puede superar de un día para otro, es algo que debe pasar tiempo y entender que la vida es así. Una persona que aprecio mucho me compartió, en aquel momento, una frase que se me quedó muy clavada: ‘Con las alas del tiempo, la tristeza vuela lejos’ y efectivamente”, añadió.

La promesa que ya le cumplió

Debido a que él también experimentó la muerte de su padre a una edad muy temprana, quiso darle la certeza a su hija de que las cosas cambiarían con el tiempo y la tristeza que dejó la muerte de su mamá, se transformaría para acompañarla siempre: “Es algo con lo que se aprende a vivir, pero también hay que seguir adelante y eso es lo que le quería enseñar a mi hija y se lo dije: ‘Yo te prometo que vamos a volver a ser felices. Tú vas a volver a ser feliz, yo ya pasé por donde tú estás y yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para lograrlo’”, añadió. En ese sentido, el conductor confesó que le ha cumplido a su hija quien, actualmente, es una jovencita de 16 años muy plena: “Ya pasaron casi 6 años, la veo muy contenta, fuerte y sólida. Sí, platico con ella de todo y Sofía ha sido fundamental para salir adelante”, detalló.

La llegada de Sofía a sus vidas

Tras quedar viudo, Eduardo Videgaray estaba convencido que su vida sería cuidar a su hija y que Cupido no lo volvería a visitar, hasta que conoció a Sofía Rivera Torres: “Yo pensé que ya había tenido una relación muy buena y que nunca más iba a ser feliz, que mi vida en ese sentido nada más iba a ser esperar al final. Llegó Sofía y me hizo revalorar todo en mi vida, replantearme todo y me dio la oportunidad de ser más feliz de lo que nunca he sido en mi vida”, comentó visiblemente contento. A más de dos años de su matrimonio con la actriz, Videgaray anunció que ya planean darle un hermanito a Andrea: “Siempre me quedé con ganas de tener más hijos, porque solo tengo una. En eso estamos, pero cada que viene la oportunidad se atraviesa una telenovela, La Casa de los Famosos, pero el plan es el año que viene”, comentó haciendo referencia a la exitosa carrera en de su esposa