La reacción de los hijos de Galilea Montijo a su nuevo romance

Antes de que Galilea Montijo compartiera en Instagram la primera foto con su novio, Isaac Moreno, habló con su hijo, Mateo y con sus hermanos, Alexis y Claudio, hijos del primer matrimonio de su ex esposo, Fernando Reina, con quienes tiene una relación muy maternal. Durante la emisión de Netas Divinas de esta semana, la presentadora compartió cuál fue la reacción de los chicos a su nuevo romance, una relación que la tiene muy ilusionada. Mientras las conductoras hablaban de las hormonas, tema central del programa, Paola Rojas compartió con la audiencia lo impactadas que quedaron durante la colecta, que organizaron para recolectar víveres para Acapulco, al ver llegar a Galilea Montijo de la mano del guapo modelo español: “Un domingo que coincidimos en un centro de acopio para acomodar y enviar ayuda a Acapulco, todas llegamos con ayuda, sobre todo Galilea que llegó con un ayudador que válgame Dios, con unos músculos que dijimos: ‘Qué él cargue todo’”.

Las Netas conocen a su nuevo galán

Entre risas, las conductoras de este programa recordaron aquel día en que Isaac Moreno no solamente llamó su atención, también acaparó miradas entre las personas que acudieron al centro de acopio a entregar víveres. Divertida, Paola Rojas contó cuál fue la respuesta que le dio a una señora que le preguntó quién era ese guapo galán que estaba colaborando en el acomodo de las despensas: “Le dije: ‘Es mi hijo’”, reconoció la conductora quien no quiso cometer una indiscreción pues, no tenía claro si Galilea ya había hecho oficial su relación. Fue en ese momento que Galilea, quien se sonrojó por las cosas que sus compañeras mencionaron sobre su novio, aclaró que le compartió al mundo la noticia: “¡Ya es oficial!”.

¿Qué dijeron los chicos sobre su romance?

Galilea aclaró que antes de publicarlo en Instagram quiso hablar con los hombres de su vida: Mateo, Alexis y Claudio: “Lo hice oficial en el momento en el que se los platiqué a mis tres niños, porque primero lo platiqué con ellos”, añadió. La tapatía compartió con sus compañeras de trabajo cuál fue la reacción de cada uno a su nuevo romance: “El grandote me dijo: ‘¡Qué bien Gali!, Claudio me dijo: ‘Está bien Gali, mientras tú seas feliz’. Mateo todavía como que lo sigue digiriendo, es más complicado, pero ya lo está entendiendo”, explicó la también presentadora de Hoy preguntó a Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún: “¿Qué opinan ustedes?”, a lo que respondieron toda a una misma voz: “¡Qué bien Gali!”. Por su parte, admitió: “Yo también cuando me veo ahí digo: ‘Muy bien Galilea, muy bien”.

Aprovechando que se encontraba en el foro un experto en hormonas, Galilea mostró varias imágenes de su atractivo galán quien, aseguró: “A este muchacho yo digo que se le desborda la testosterona”. Para Galilea compartir esta noticia en Netas Divinas es muy importante, debido a que gracias al formato del programa, hemos conocido el lado más personal de la presentadora quien, está disfrutando al máximo de esta relación. Hace un par de semanas, Montijo arribó de la mano de Isaac a un evento realizado en su natal Guadalajara donde habló del gran momento que vive: “Estoy muy contenta, muy tranquila, estoy con una persona, no sé por qué empezaron a decir que era un chavito, tiene 42 años, es ingeniero, es modelo porque quiere se está divirtiendo, tiene un niño precioso de 8 años, por ese lado nos entendemos muy bien, porque él es papá, yo soy mamá, sabe perfectamente lo que es tener un matrimonio anterior”, comentó en entrevista para el programa Sale el sol.

Sus planes para el fin de año

En aquel encuentro con la prensa, Galilea informó que, aunque su hijo Mateo ya sabe que tiene una relación con Isaac, hasta ahora, no los ha presentado, ya que busca que sea el niño quien le de la pauta: “Es una etapa, yo estoy con un pre-adolescente, entonces a los hijos hay que darles su espacio, su tiempo y en el momento en el que él quiera. Ya lo sabe, si no anduviera yo de un lado para el otro. Él no se mete y no es algo que yo le imponga. Lo estamos llevando a su manera, a su tiempo y a su velocidad”, explicó. La tapatía también reveló que, para las fiestas decembrinas disfrutará de su primer viaje largo con el modelo: “Este año me voy a ir muy, muy lejos, me voy a Asia, estoy muy contenta porque sí me voy a agarrar unos días de más de los que me corresponden, pero me los merezco, estoy muy contenta. Mi niño se va con su papá este año, con sus hermanos”, añadió.