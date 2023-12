Ximena Navarrete revela por qué no quiso dirigir Miss Universo Tras la destitución de Lupita Jones como directora de Miss Universe México, Ximena Navarrete expuso la razón por la que no quiso ocupar ese cargo

Luego de que en días pasados se confirmara la salida de Lupita Jones como directora de Miss Universe México, y tras el nombramiento de Cynthia de la Vega en este nuevo cargo, Ximena Navarrete ha expresado su postura, respetando ante todo las decisiones tomadas por la organización y reconociendo el trabajo que, por muchos años, Lupita llevó a cabo para poner en alto al país en el certamen. Así mismo, la ex reina de belleza y también ganadora de la prestigiada corona, se ha tomado el tiempo para conversar con sus fanáticos sobre el tema, respondiendo de una vez por todas por qué razón no quiso asumir la posición de directora, como muchos habrían esperado dado su notable desempeño en el concurso.

Ximena Navarrete sobre la dirección de Miss Universe México

Sincera y abierta a despejar cualquier duda, Ximena sostuvo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, a quienes les compartió sus puntos de vista sobre los recientes cambios en la organización. Sin embargo, no pudo escapar de los cuestionamientos de quienes quisieron saber por qué razón no fue ella quien asumió la dirección de Miss Universe México, dado su antecedente de haber sido coronada como Miss Universo en el año 2010. “¿Qué por qué no quise?, la verdad es que nunca he querido, desde que gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto, que si quisiera tomarlo, que quisiera la franquicia, que si hubiera querido ser la directora…”, dijo, dejando claro que ese asunto nunca ha sido prioridad para ella, a pesar de las expectativas de otras personas.

Al ahondar en sus declaraciones, Ximena también fue puntual al referirse a las razones que respaldan su manera de pensar, segura de que sus intereses están enfocados hacia otros objetivos. Así mismo, reconoce el inmenso trabajo que implica ocupar la dirección de una franquicia tan importante como la de Miss Universo, la cual ha logrado posicionarse a lo largo de varios años. “Mi objetivo siempre fue ganar Miss Universo y creo que si fuera directora nacional estaría obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento, creo que es un trabajo que requiere de muchisisísima presencia y yo en este momento no puedo porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante”, argumentó.

Ximena reconoce el trabajo de Lupita Jones

Fue en 2010 cuando Ximena Navarrete obtuvo la prestigiada corona en Miss Universo, desde ese momento su vida cambió para siempre, portando con orgullo ese título que le abrió las puertas del mundo entero. Son esos los recuerdos que la tapatía prefiere atesorar, más allá de cualquier situación que no tenga que ver con ello. De hecho en la dinámica con sus fanáticos fue cuestionada por el trabajo y opiniones de Lupita Jones, quien tiene posturas muy claras sobre los actuales lineamientos del certamen. “No me gusta hablar mal de nadie, creo que cuando hablas mal de alguien dice mucho más de ti mismo que de la otra persona. Yo no tengo absolutamente nada qué hablar, lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita es una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, que a muchas mujeres nos ha permitido alcanzar nuestros sueños…”, dijo en su dinámica de Instagram.

Así mismo, Ximena reiteró el respeto que tiene por Lupita Jones, reconociendo su trayectoria en el certamen, desde que fuera ganadora de la corona en el año de 1991, esto durante una ceremonia celebrada en la ciudad de Las Vegas. “Entonces, por esa razón y porque es la primera Miss Universo mexicana, la primera que alcanzó este título, pues merece mi respeto y no tengo nada malo qué decir. Si en algún momento yo he querido platicar con ella lo he hecho directamente, porque creo que así es como se hacen mejor las cosas. Entonces yo respeto a todo el mundo y a todos los que se dedican a los concursos de belleza”, dijo durante su reveladora conversación con sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos en torno a su vida personal. Mientras tanto, Ximena también se enfoca en su familia y en sus diversos proyectos de manera independiente.

