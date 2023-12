Por primera vez, Silvia Navarro posa con su hijo León sobre una alfombra roja

En un acto sin precedentes, la noche de este 29 de noviembre, Silvia Navarro acaparó todas las miradas a su paso por la alfombra roja de la cinta Papá o mamá en la que desfiló, por primera ocasión, de la mano de su pequeño hijo León, de 8 años de edad. Con su compañero de lujo, la actriz dio lecciones de estilo en este evento en el que dejó ver lo mucho que ha crecido su hijo. Aunque Silvia sí comparte imágenes del niño en redes sociales, como muchas celebridades, procura cuidar su identidad, publicando fotos en las que cuida no revelar su rostro; sin embargo, anoche, decidió que era momento de presentarlo de manera oficial sobre una alfombra roja, una cita a la que León acudió tan elegante como su famosa mamá. Además de posar juntos, madre e hijo se acercaron a la prensa para responder algunas preguntas, como era de esperarse, la presencia del niño se convirtió en el tema central de este encuentro.

El estilo de León sobre la red carpet

Para tan importante ocasión en la que, por primera ocasión los iban a fotografiar juntos en una alfombra roja, la actriz lució un jumpsuit color perla que combinó con un maquillaje natural, mientras su estilista de cabecera, Emilia Pérez, fue la encargada de peinar su cabellera con delicadas ondas. Por su parte, el pequeño León mostró su estilo con un saco café a cuadros, que su mamá usó durante la conferencia de prensa previo al estreno, que combinó con una camisa azul marino y jeans. Aunque esta era la primera ocasión que el niño desfilaba sobre una red carpet, lo vimos muy familiarizado con este tipo de eventos y siguiendo las indicaciones de su mamá quien, en ningún momento, soltó su mano.

Su primer encuentro con la prensa

En su encuentro con la prensa, Silvia habló de su acompañante de lujo y de cómo lo preparó para responder a los medios: “¡Mira nada más! Yo me siento muy contenta, le digo: ‘¿Vas a decirles que soy buena onda y que no te regaño?’”, comentó divertida, mientras León la escuchaba atenta sin querer emitir su opinión. Aunque la actriz le contó al niño de la dinámica en las alfombras rojas, el pequeño no quiso hablar públicamente, de hecho, cuando vio a la prensa reunida se mostró un tanto tímido. Por su parte, Silvia reconoció que la maternidad le ha cambiado la vida y aunque está feliz con León, adelantó que no planea tener más hijos, pues está concentrada en él: “Ya con uno tengo, es más que suficiente”, les confesó a los medios de comunicación que se dieron cita en esta premier donde también vimos a Mauricio Ochmann, su co-protagonista.

Desde que Silvia Navarro debutó como mamá, León la ha acompañado en todas sus aventuras profesionales. Para la actriz ha sido muy importante mantenerse cerca de su hijo, por lo que en la mayoría de proyectos, la acompaña en el backstage, con el objetivo de pasar el mayor tiempo posible con él. En marzo del 2020, Silvia Navarro compartió con la prensa las razones por la que, al menos en Instagram, procura no mostrar la carita de León: “La verdad es que yo por mí se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León. Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo e inteligente, pero precisamente como no sé, me reservo”, reveló al programa Hoy.

Ahora que León ha crecido, las cosas han cambiado, aunque sigue siendo pequeño, fue él quien quiso acompañar a su mamá en esta noche tan importante. En este, su primer posado sobre una alfombra roja, quedó al descubierto el gran parecido que León guarda con su famosa mamá a quien le heredó los ojos verdes. En 2016, un año después del nacimiento de León, quien en septiembre pasado celebró sus 8 años, Silvia Navarro habló con ¡HOLA! Tv sobre el gran parecido que su hijo tenía con ella: “Mis ojos (los heredó). En carácter es igual que yo, es Virgo, tiene un carácter fuerte, pero es muy divertido, él es mátalas callando, un poco como su papá, es serio, pero con jiribilla”, contó en aquella ocasión la actriz cobre la personalidad del pequeño.