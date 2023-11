La reacción de El Chicharito a lo que El Checo Pérez dijo de él

Desde que Javier Chicharito Hernández sufrió la lesión en la rodilla que lo dejó fuera de la cancha por una temporada, se ha centrado en su labor de streamer, una faceta en la que cada día gana más popularidad. A través de su cuenta de Tik Tok, el futbolista reaccionó a las recientes declaraciones de Checo Pérez quien, durante el Gran Premio de Las Vegas, acaparó titulares por la divertida entrevista que concedió en el backstage donde respondió quién sería más bueno, si él en la MLS o Chicharito en la F1. Debido al revuelo que provocó la respuesta del piloto quien, sin pensarlo, aseguró que él sería mejor en liga estadounidense, el ex jugador de El Galaxy, quiso compartir con sus seguidores en esta red social su reacción ante tal declaración. Con la simpatía que se maneja el tapatío, le recordó a su amigo Checo que él maneja diario un automóvil.

Su opinión sobre las declaración de Checo

El jugador se mostró muy asombrado por las declaraciones del piloto a quien conoce personalmente, de hecho, El Checo fue uno de sus primeros invitados a El Olimpo, el canal de Youtube que lanzó hace unos meses el Chicharito donde también conversó con otro destacado tapatío, El Canelo: “Vamos a ver. Checo no juega futbol muy seguido, por más que lo intenta y lo hace, yo no manejo coches de Fórmula Uno muy seguido, nunca he manejado uno, por cierto, nunca, pero a ver, ¿quién tendría más práctica? yo, que manejo todos los días un coche, aunque no es de la Fórmula Uno o Checo, ¿que juega una vez cada seis meses futbol?, Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero no soy mal piloto tampoco. Estaría cool hacerlo eh, que yo manejara un día un coche de Fórmula Uno, lo práctico y, a él, por ejemplo, en un entrenamiento en el próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, a ver quién lo hace mejor, ¿no?”.

Divertido, El Chicharito expresó su discrepancia con la respuesta de El Checo a quien retó a hacer el ejercicio de cambiar los papeles: “¡Hermano!, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que yo sería mejor piloto, que tú jugador de futbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica, a la gente de nuestro país y del mundo, le encantaría”. En la parte final de su mensaje, El Chicharito confesó que, al menos en el futbol virtual, El Checo Pérez no ha podido ganarle: “Otra cosa, Toño Pérez, su hermano, y El Checo Pérez, son mis hijos en el FIFA y seguirán siendo mis hijos, también quiero que quede eso ahí”, finalizó el futbolista.

Continúa con su recuperación

En un tono más serio, El Chicharito tomó hace unas horas sus historias de Instagram para compartir un mensaje en el que desmintió cualquier información relacionada con su futuro en el futbol: “No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente”, escribió. Hace unos días, el futbolista compartió varias fotos de su rehabilitación después de cinco meses de la cirugía de rodilla a la que se tuvo que someter tras sufrir una fuerte lesión en el terreno de juego: “¡Lo estamos haciendo muy bien y antes de lo programado!”, escribió como descripción de esta publicación.

El adiós al Galaxy

Después de un tiempo en la banca, en junio pasado, Chicharito decidió someterse a la cirugía que necesita para continuar jugando futbol. En medio de su recuperación, hace unas semanas, el mexicano anunció a través de su cuenta de Instagram que, después de cuatro años portando la playera de El Galaxy, se despedía del equipo angelino: “La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo Galaxy”, escribió en su perfil junto a varias imágenes entrañables que vivió como jugador de esta escuadra.