Qué hace Odalys Ramírez en la televisión estadounidense

En días pasados, Odalys Ramírez hizo sus maletas para emprender un viaje a la ciudad de Miami, desde donde ha compartido varios vistazos de su estancia por la también llamada Ciudad del Sol, una de las principales capitales del espectáculo latino en Estados Unidos. Emocionada, la presentadora dio la sorpresa a sus seguidores al revelar el principal motivo detrás de su escapada por ese destino, pues desde el inicio de esta semana ha sido una de las invitadas especiales a uno de los programas de televisión con mayor audiencia hispana en aquel país. Es así como la cubana disfruta de su trabajo en la pantalla chica, a poco tiempo de cumplirse un año desde el término de su colaboración en el noticiario matutino que conducía Paola Rojas, uno de los proyectos más entrañables para ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Odalys, feliz de aparecer en la televisión estadounidense

Con la emoción a flor de piel, Odalys anunció su participación de unos días en la conducción del programa televisivo Despierta América, de la cadena Univision, espacio en el que da muestra de su talento frente a las cámaras como lo ha hecho desde hace ya varios años. Debido al horario en el que se transmite la emisión, la presentadora ha iniciado sus jornadas de trabajo desde muy temprano, a las 5 de la mañana, según ha dejado ver en algunas de sus historias de Instagram. Al mismo tiempo, ha mostrado lo feliz que la hace colaborar la con la familia de Despierta América, programa conducido por Alan Tacher, Karla Martínez, Francisca, Satcha Pretto, entre otros. “Muy feliz de iniciar la semana con la hermosa familia de @despiertamerica. Gracias por la hospitalidad”, escribió en sus redes sociales, texto que ilustró con una fotografía desde el foro televisivo en el que se realiza a diario el programa.

Para Odalys, no hay nada más gratificante que colaborar con un equipo de profesionales de la televisión. Por tal motivo, dedicó a Alan Tacher algunas palabras por las atenciones que ha recibido estos días, en los que ha podido disfrutar también de la calidez del público que cada mañana sigue de manera puntual la emisión que apenas en abril pasado cumplió 26 años al aire. “Gracias querido Alan Tacher por tu compañerismo y cariño. Tú siempre generoso con tus espacios”, escribió en una historia de Instagram. A lo largo de estos tres días, Odalys se ha dejado ver muy acoplada a su nueva rutina, haciendo evidente la nueva química que mantiene con los demás conductores, felices de tenerla en casa.

VER GALERÍA

¿Se quedará Odalys a trabajar en Despierta América?

Mientras Odalys disfruta de sus días en la televisión estadounidense, en calidad de conductora invitada, algunos de sus seguidores le han preguntado si acaso dejará la conducción de su programa en México, Cuéntamelo Ya!, esto para emprender nuevos rumbos. Abierta como suele ser al hablar de sus planes profesionales, no ha dudado en despejar todas las dudas. “¡Obvio sí! Esta semana no me tocaba, pero la siguiente, allá nos vemos”, respondió a uno de los comentarios en redes sociales, dejando claro que su regreso a México es un hecho. Para la cubana ha sido un gran momento, orgullosa de aprovechar al máximo cada una de las oportunidades profesionales que se le presentan.

En su escapada por Miami, también ha tenido el privilegio de compartir con Maky Moguilevsky, una de sus amigas cercanas, con quien disfrutó de una comida en un restaurante italiano de aquella ciudad. Emocionadas, ambas presumieron este encuentro en sus respectivas redes sociales, un instante en el que se les mira sonrientes y divertidas tomándose algunas fotos y videos. “Le dije, tomamos una foto, ella su selfie, te amo @odalysrp, qué lindo tenerte aquí”, escribió Maky en un clip de sus historias en Instagram, dando muestra de la estrecha cercanía entre ambas.

VER GALERÍA