¿Cómo se enteró Lupita Jones de su ruptura con Miss Universo?

Hace unos días, la noticia de la salida de Lupita Jones de la dirección de Miss Universo México causó gran revuelo mediático. Y es que desde hace más de 30 años, la empresaria había estado al frente de dicha plataforma a nivel local, por lo que incluso, durante su gestión, se lograron dos coronas de Miss Universo para México. Sin embargo, con todos los cambios que ha habido al interior de la organización internacional, los cuales se han dado tras la llegada de la nueva dueña del concurso, Anne Jakrajutatip, se tomó la decisión de no seguir colaborando con la mexicana, por lo que se eligió a Cynthia de la Vega como su sucesora. Algo de lo que Jones habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad reveló que, hasta ese momento, no había recibido una notificación de parte de Miss Universo que le confirmara su despido, por lo que dijo haberse enterado de dicha decisión a través de los medios de comunicación.

Lupita Jones se pronuncia sobre su salida de Miss Universo

Con la misma sinceridad con la que siempre se ha manejado ante los medios, Lupita compartió con los medios que su salida de Miss Universo no se dio de la forma en la que ella esperaba, pues nunca fue notificada de forma oficial, sino que se enteró por las filtraciones que hubo en la prensa. “Oficialmente, no (me han notificado). Me enteré igual que ustedes, a través de los medios. No hubo una comunicación formal, pero bueno, esa es la forma en la que decidieron hacerlo. Como directores nacionales, tenemos un contrato que cada año se tiene que renovar y este se vence cuando se corona a una Miss Universo”, detalló la Miss Universo 1991, en declaraciones retomadas por TVNotas. “Creo que pudieron hacerlo de una manera más profesional, ¿no? Pero optaron por hacerlo así y pues, adelante. No pasa nada”, sostuvo.

En ese mismo sentido, Lupita dejó en claro su desacuerdo con la organización, especialmente por todos los cambios que se han venido dando, por lo que consideró que esta decisión de la marca de no seguir colaborando hasta cierto punto fue acertada, pues ella tampoco se sentía cómoda con todo lo que está sucediendo en torno a este certamen. “Yo ya no era compatible con la forma en la que se están llevando las cosas en Miss Universo. Yo ya lo veía venir. Será por eso que yo ya me sentía muy desprendida de la marca. Les consta que, en varias ocasiones, he puesto mi pellejo de por medio. No puedo defender algo en lo que no creo. Hay cosas en las que no estaba de acuerdo”, puntualizó.

Orgullosa del trabajo logrado

Ante el inicio de una nueva etapa en Miss Universe México con una nueva directora, Lupita reflexiona sobre el lugar desde donde le tocó trabajar, estando al frente de varias generaciones de concursantes. En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Jones fue tajante al referirse a los cambios internos en la organización de belleza. “No, no está ocupando nadie mi lugar, mi lugar es mío. A cada quien le toca ocupar su propio lugar y, como te digo, demostrar con resultados tu capacidad…”, dijo en un instante de la charla, sin dejar de hacer énfasis en la trayectoria que forjó en este terreno y que le mereció la atención pública por varios años. “Tiempo al tiempo, los resultados se ven gracias a los resultados y a la dedicación entonces yo tengo 30 años que me respaldan…”, explicó.

Lo que dijo Lupita Jones tras hacerse oficial su salida de Miss Universo

Unas horas después de que Anne Jakrajutatip confirmara que Cynthia de la Vega asumía la dirección de Miss Universe México, Lupita acudió a su perfil de Instagram para compartir una captura de pantalla de las tendencias en Twitter, en donde claramente se podía observar que su nombre está en primer lugar. Algo que sin duda celebró, mostrándose optimista respecto a su futuro al frente de Mexicana Universal, proyecto que si bien, ha dejado de ser parte de Miss Universo, continúa adelante, pues en dicho certamen también se eligen a otras jóvenes que participan en otros concursos a nivel internacional. “Y la que soporte… Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato”, expresó la Miss Universo 1991, dando fin a un ciclo muy especial en su vida y su carrera.