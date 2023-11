El hijo de Talina Fernández revela los riesgos que corre su vida si no se somete a la cirugía que necesita

Después del sensible fallecimiento de su mamá, Talina Fernández, su hijo menor, Patricio Levy presentó complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer 10 días internado en un hospital, debido a una arritmia cardíaca por la cual se tiene que someter a una cirugía. Durante el segundo bazar que organizaron para vender algunos artículos pertenecientes a La Dama del Buen Decir, Pato contó, en entrevista con el programa Ventaneando, los riesgos que corre su vida de no someterse a esta operación, para la que está juntando recursos. Debido a las complicaciones económicas que los herederos de Talina enfrentan tras la partida de la conductora, debido a las deudas correspondientes a las propiedades que dejó, como su casa en Acapulco que, tras el paso del huracán Otis, resultó con pérdida total, los hijos de la presentadora se han visto en la necesidad de realizar estas ventas que los ayudaran a solventar gastos, en el caso de Pato, lo destinará a su operación.

Los problemas económicos

El hijo menor de la conductora reveló que tras la partida de su mamá, las cosas se han complicado varios ámbitos, sobre todo en la entrada de capital al hogar, luego de que ambos se quedaran sin trabajo: “Está muy difícil, estamos muy solos, estamos nada más Coco y yo. Con la chamba, ha ido bajando el canal de mi mami, de repente baja, de repente se queda igual estable, Coco con sus proyectos, intentando trabajar y tener con qué vivir, mi mami dejó las casas con deudas. Dicen que cuando llueve, llueve duro. Estamos vendiendo todas las cositas que dejó mi mami y es la última vez que nos presentamos aquí en el bazar, haremos un bazar en línea donde de todas partes de la República van a poder comprar”, explicó Pato.

Los riesgos que corre

Sobre su estado de salud, Patricio dio a conocer cuáles podrían ser las consecuencias de continuar su vida sin la operación de corazón que necesita: “Tengo una arritmia que está fea, al doctor no le gusta, porque me puede dar o un derrame o un ataque cardíaco o algo, pero mírame, estoy hecho una bala y buscando la manera de operarme, ya tengo mi carnet de Nutrición y yo tengo que esperar, porque me dieron una cita para cuatro meses. Yo no me quiero morir, yo quiero seguir aquí, este rollo está muy divertido y me la estoy pasando muy bien”, comentó con el característico sentido del humor que le heredó su madre.

Los detalles de su estado de salud

Hace un mes, Patricio le contó en entrevista a Gustavo Adolfo Infante, durante un enlace al programa Sale el Sol cuál fue el estado en el que ingresó al hospital, tras la muerte de su mamá: “Fue el corazón, empecé a retener muchísima agua, empecé a subir muchísimo de peso, yo era talla 32 de pantalones y, en menos de seis meses, subí 80 kilos, entonces dije: ‘No puede ser que esté tan gordo’, me fui a hacer unos exámenes y traía 60 kilos de agua, porque mi corazón tuvo una arritmia y empezó a bombear sangre a zonas diferentes de mi cuerpo, tengo agua en los pulmones, me canso muchísimo. Estuve hospitalizado 10 días, con tratamiento y diuréticos y ya bajé 30 kilos, de milagro, sí tenía muchísima agua, no la está procesando mi cuerpo y no la estoy sacando como debería de ser, pero seguimos adelante, estoy bien y estoy vivo”, detalló.

En aquella conversación, Patricio Levy bromeó sobre la gran cercanía que tenía con su madre y de cómo, sus problemas de salud coincidieron con su partida: “Está chistoso, porque mucha gente me ha estado contando, ahorita que tengo un problema en el corazón, que sí existe la posibilidad de que te rompan el corazón por la pérdida de una persona muy querida. Bueno, pues se va mi jefa y que me voy al hospital, traigo una arritmia y me tengo que operar. Yo le dije a mi mamá que yo la iba a cuidar para siempre, pero tampoco en el más allá, que no se pase”, comentó entre risa el hermano de la fallecida Mariana Levy quien, ante su enfermedad únicamente cuenta con su hermano mayor Coco.