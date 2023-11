Desde África, Ludwika Paleta celebra su cumpleaños 45

Este es sin duda uno de los mejores momentos para Ludwika Paleta, no solo por el privilegio de continuar sumando éxitos profesionales, sino también por la estabilidad en el aspecto personal, cobijada por el amor de su familia y orgullosa de celebrar su cumpleaños número 45. Para dar la bienvenida esta fecha tan especial, la actriz tomó la decisión de emprender un viaje por África, dese donde ha compartido algunos vistazos de este festejo que la tiene enteramente emocionada. Tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la intérprete también ha abierto su corazón para expresar su sentir al cumplir un año más de vida, ilusionada por lo mucho que ha logrado atesorar a lo largo de este tiempo, un periodo de valiosos aprendizajes disfrutando a cada instante de lo que más ama.

¿En dónde está Ludwika Paleta?

Desde las primeras horas de este 29 de noviembre, Ludwika ha publicado algunas historias en su cuenta de Instagram, espacio en el que suele interactuar con sus fans, quienes están muy pendientes de cada uno de los acontecimientos en su vida. La actriz reveló un breve clip en el que se le observa disfrutando de una cena, dando algunas pistas con las que ha hecho evidente que su destino elegido es Marruecos, específicamente la ciudad imperial de Marrakech. “Adivinen dónde estoy. Pistas: es un país en el norte de África. A la ciudad le dicen ‘La Ciudad Roja’. Hay muchas palmeras”, escribió en el clip en el que se le observa sonriente mientras señala la inmensa luna llena que ilumina la noche.

A lo largo de las horas, Ludwika ha recibido constantes felicitaciones, mismas que ha replicado en su cuenta de Instagram a manera de agradecimiento. Por supuesto, también presumió el pastel con el que celebró su cumpleaños, apagando las velitas del mismo con total emoción. Por ahora, la actriz no ha dado más detalles de lo que ocurre en esta escapada, la cual disfruta al máximo, según se ha apreciado en los vistazos compartidos a sus fans. Para la protagonista de películas, teatro y telenovelas viajar es una de sus mayores pasiones, por lo que cualquier motivo sirve de pretexto para hacer maletas y tomar el primer avión que la lleve a descubrir destinos y sitios fascinantes, siendo su cumpleaños número 45 el momento ideal para escribir nuevas páginas en sus memorias de viajera.

El emotivo mensaje de Ludwika Paleta al cumplir 45 años

Como era de esperarse, Ludwika se sinceró sobre lo mucho que significa para ella dar la bienvenida a sus 45 años. Con el sentimiento a flor de piel publicó un mensaje en el que reitera lo mucho que la hace feliz abrazar este momento. Después de todo, con cada una de sus experiencias de vida ha logrado sumar valiosos aprendizajes de los cuales se siente muy orgullosa. “Los cumplo muy feliz. A veces pienso que son muchos, y cuando me doy cuenta de que cada vez me la paso mejor, se me olvida…”, escribió en las primeras líneas del texto, echando mano de su sentido del humor. Para hacer más significativo este detalle, ilustró sus palabras con una fotografía en la que se deja ver guapísima posando con un look de pantalón y top en color blanco, mientras sostiene dos enormes globos que forman el número 45.

Con la actitud más positiva, la actriz hace de su comienzo de nuevo año algo inolvidable, dispuesta a vivir y a disfrutar cada una de las experiencias que estén por venir. Así lo reafirmó en la parte final de su texto, el cual le ha merecido los aplausos y los buenos deseos no solo de sus fanáticos, sino también de sus amigos famosos. “Además, nunca más seré tan joven como hoy. A gozar la vida y a agradecer lo que hay”, dijo la intérprete. Para Ludwika, este es un instante de grandes oportunidades, feliz también por caminar de la mano de sus tres hijos, Nicolás, su primogénito y los mellizos Bárbara y Sebastián, a quienes cuida y brinda cariño en todo momento, pues son su mayor prioridad.

