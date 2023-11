Lo que ha dicho Ximena Navarrete sobre el trabajo de Lupita Jones en Miss Universo México

Luego de que se diera a conocer la decisión de Miss Universo de no seguir colaborando con Lupita Jones, quien había estado al frente de la organización local por más de 30 años, han sido muchas las reacciones de parte de otras reinas de belleza del país y gente allegada a la Miss Universo 1991. Sin embargo, hasta el momento Ximena Navarrete había guardado silencio y se había mantenido al margen de las circunstancias, y alejada de la polémica. Hasta hace unas horas, cuando a través de un video que compartió en sus redes sociales, finalmente ha fijado su postura ante esta situación, una oportunidad en la que aprovechó para agradecer a la todavía directora de Mexicana Universal, reconociendo así el trabajo y esfuerzo que puso en este proyecto durante más de tres décadas.

¿Qué dijo Ximena sobre Lupita?

A través de su perfil de Instagram, Ximena Navarrete organizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, y aunque la mayoría de los cuestionamientos giraron en torno a su vida personal y familiar, no pudo escapar de aquellos relacionados con el revuelo que causó la noticia de la salida de Lupita de Miss Universo, específicamente a una pregunta en especial, en la que uno de sus fans la cuestionó respecto a las críticas que ha recibido Jones de parte de otras reinas de belleza que llegaron a trabajar con ella, algo a lo que respondió de manera tajante y con total honestidad. “A mí no me gusta hablar mal de nadie, creo que cuando hablas mal de alguien, dice mucho más de ti mismo que de la otra persona”, comentó. “Yo no tengo absolutamente nada malo qué hablar”, sentenció.

En ese mismo sentido, Ximena ahondó en el tema refiriéndose al trabajo que Lupita hizo frente a Miss Universo en México, plataforma que llevó el nombre de Nuestra Belleza México y Mexicana Universal durante los últimos años, dejando en claro la admiración que tiene por ella. “Yo lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita ha sido una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, y que nos ha permitido a muchísimas mujeres alcanzar nuestros sueños, metas y objetivos. No todas han ganado Miss Universo, pero muchas sí han hecho una carrera a partir de esta plataforma”, resaltó la también modelo.

Siempre respetuosa

Finalmente, la Miss Universo 2010 cerró su comentario dejando en claro el respeto que tiene por Lupita Jones, refrendando su posición de no hablar mal sobre alguien o su trabajo. “Entonces, por esa razón y porque es la primera Miss Universo mexicana, la primera que alcanzó este título, pues merece mi respeto y no tengo nada malo qué decir. Si en algún momento yo he querido platicar con ella lo he hecho directamente, porque creo que así es como se hacen mejor las cosas. Entonces yo respeto a todo el mundo y a todos los que se dedican a los concursos de belleza”, finalizó.

A 13 años de su coronación

En agosto pasado, a través de su perfil de Instagram, Ximena Navarrete celebró el 13 aniversario de triunfo en Miss Universo, una oportunidad en la que compartió una fotografía del día de su coronación como reina de belleza universal, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida con todos aquellos que siguen celebrando ese triunfo como si hubiera ocurrido ayer. “Hoy hace 13 años que mi vida cambió para siempre al ganar @missuniverse. 13 años después recuerdo y celebró el 23 de agosto de 2010 con la misma emoción que viví ese día al representar a México. Gracias a todos los que junto conmigo recuerdan este día tan especial de mi vida. Los quiero”, expresó la intérprete, quien desde las primeras horas comenzó a retomar todas las felicitaciones y mensajes que recibió de parte de sus fans en sus historias de Instagram.

