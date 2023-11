La contundente respuesta de Tania Rincón a las declaraciones de Inés Sainz

Hace unos días se hizo viral en redes sociales un fragmento de la entrevista que le hizo Mónica Garza a Inés Sainz, donde compartió los motivos por los cuales ella no fue requerida como conductora en el Mundial de Rusia 2018. Aunque en la entrevista no mencionó su nombre, sí hizo alusión al trabajo que desempeñó la presentadora titular de aquella cobertura de TV Azteca que fue Tania Rincón quien en aquella oportunidad hizo gala de sus conocimientos deportivos, un área que le ha apasionado desde el principio de su carrera como comunicóloga. Debido al alcance que tuvieron las declaraciones de Inés, Tania Rincón rompió el silencio y durante la transmisión de ayer de su programa radiofónico, La Caminera, reaccionó a lo dicho por Sanz quien, entre otras cosas dijo: “Ya tenían en ese momento quién sí se prestaba a que se burlen, a que sea puro chacoteo, un periodismo que a mí no me gusta”.

La reacción de Tania Rincón

Siempre sincera con su público, Tania Rincón hizo referencia directa a la periodista de deportes a quien dijo tenerle una gran admiración: “Yo respeto muchísimo a Inés Sanz y siempre he dicho que es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres lleva, de alguna manera, el nombre de Inés Sainz, porque abrió camino para muchas de nosotras que nos estamos trazando una carrera, fue de las primeras en nuestro país y, como tal, siempre la he respetado. Me queda claro que no soy monedita de oro y no tengo por qué caerle bien a todo el mundo y sobre todo a partir de tu trabajo, a veces, tu trabajo le gusta a unas personas y otras dicen: ‘No me gusta, no me identifico, no me convence’, mi trabajo finalmente es público y respeto que a la gente no le guste. Yo solo sé que estudié Técnicas y Ciencias de la Comunicación, soy comunicóloga, nunca he presumido de ser periodista deportiva, eso está clarísimo, mi mero mole es el entretenimiento y, como tal, siempre me han llevado a eventos especiales”, detalló la también conductora de Hoy.

Su participación en Rusia 2018

A pesar de que la trayectoria de Tania Rincón no se basa en la fuente deportiva, reconoce que a lo largo de los años, ha logrado adquirir experiencia en esa área: “Tengo tres coberturas de mundiales, Champions, muchas cosas. He tenido la fortuna de tener mucho trabajo a lo largo o corto de mi carrera, depende quién lo vaya a decir”, puntualizó. La presentadora también dejó claro que en ningún momento aceptó trabajar en el Mundial para ser objeto de burlas, al contrario, acudió a aquella justa deportiva preparada para desempeñar su papel con profesionalismo: “Puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto o que me albureen o a ser la patiño, mi trabajo es entretener y mi trabajo en ese Mundial de Rusia 2018, donde compartí micrófonos y cámaras con Andrés García, con Christian Martinoli, con Iker Casillas, con Zague, ese no era mi papel y jamás sentí que me llevaran como patiño o como payaso, ni para que me faltaran al respeto, porque yo tampoco me manejo así. Encontré un poco desafortunado ese comentario, pero también se vale, si es la opinión que tiene respecto a mi persona, ¿qué te digo?”, añadió sobre lo dicho por Sainz.

A Tania Rincón le resultaron muy sorpresivas las declaraciones de Inés, toda vez, que el Mundial de Rusia 2018 ocurrió hace cinco años, en la época en la que la conductora todavía trabajaba en TV Azteca: “Creo que están a destiempo las declaraciones, porque prácticamente ya vamos a ser anfitriones otra vez del Mundial acá en México, Estados Unidos y Canadá y finalmente yo no me puse en ese lugar, yo soy un empleado más y en ese momento me dijeron: 'Se te solicita para este programa' y fui a hacer mi chamba lo mejor que pude, le puede gustar o no a la gente, eso la gente lo va a definir”, finalizó la conductora quien, de inmediato, recibió el apoyo de su compañero locutor, Fer Gay, quien añadió: “Además triunfaste mucho. La verdad lo hiciste espectacular”.

¿Qué fue lo que dijo Inés Sainz?

Hace un par de semanas, cuando Mónica Garza estrenó el nuevo episodio de su canal de entrevistas en Youtube, en el que tuvo como invitada a Inés Sainz, la periodista de deportes pláticó de los grandes retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera y cómo fue que quedó fuera del Mundial de Rusia 2018: “Lo natural era que fuera yo la conductora del programa estelar junto con mis compañeros, lógico, yo lo daba por hecho, ¿cómo por qué no? Empiezan a haber señales que te hacen ver que la cosa no es por ahí. Se la canté directo a mi jefe y me dice: ‘La verdad a la hora de conducir, como tú no te prestas a ser patiño, es un poco más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés. Me estás diciendo que, ¿si no dejo que me albureen o le haga de mensa no tengo lugar en ese programa?’, fue un golpe muy duro para mí”, dijo la periodista.