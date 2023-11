¿Recuerdas a Blanca Soto, la co-protagonista de Fernando Colunga?

En 2012, Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en una de las parejas de ficción más aclamadas de la televisión mexicana, cuando ambos compartieron créditos como protagonistas de la telenovela titulada Porque El Amor Manda, producida por Juan Osorio. Desde ese entonces, la constante cercanía de los actores no pasó desapercibida por muchos, asegurando que entre los dos había surgido un romance real, circunstancia que los colocó en el centro de las miradas y las especulaciones, sobre todo por el total hermetismo que ambos mantuvieron en su momento. A varios años de distancia, los seguidores del galán de telenovelas, quien ha vuelto a la pantalla de Televisa ahora como estrella de El Maleficio, siguen recordando ese comentado episodio, a propósito de sus recientes declaraciones en las que ha hablado de manera discreta sobre sus experiencias amorosas.

¿Quién es Blanca Soto?

Los inicios de Blanca Soto en el espectáculo se remontan a la década de los noventa, cuando fue participante del entonces concurso Nuestra Belleza México, representando al estado de Morelos, del cual es originaria. A partir de ese instante, y gracias a su belleza física, logró convertirse en uno de los rostros más conocidos del espectáculo, catapultando su fama gracias a su participación en varias telenovelas, entre ellas Eva Luna, El Talismán, Señora Acero y Porque El Amor Manda, esta última en la que coincidió con Colunga, uno de los momentos más especiales de su carrera en la pantalla chica, mismo que le mereció el reconocimiento del público que sigue de cerca su carrera. Ante el revuelo que ha provocado su cercanía con el galán, Soto ha guardado silencio sin prestar atención a las especulaciones en torno a su vida privada.

A lo largo de sus años como actriz, Blanca también ha tenido que hacer una pausa de su trabajo en la televisión, periodo que concluyó en 2019 con su participación en la serie titulada No Te Puedes Esconder, grabada entre México y España. “De repente uno porque está todo el tiempo metido en el set trabaje y trabaje, no te da tiempo de hacer otras cosas o de terminar cosas, entonces yo terminé mi carrera en fotografía que estaba ya por acabar, necesitas como ese tiempo para uno y para cosas que nos apasionan…”, confesó en 2019 durante una íntima entrevista con la cadena Telemundo, al ser cuestionada por los motivos que la orillaron a alejarse de las pantallas por un tiempo.

Blanca Soto sobre Fernando Colunga

La buena relación que existe entre Blanca Soto y Fernando Colunga siempre ha sido tema de conversación. Sin embargo, la actriz prefiere mantener total hermetismo y pasar indiferente ante las especulaciones. De hecho, en entrevistas anteriores, al ser cuestionada por Colunga, ha preferido guardar silencio y responder de una manera discreta. “Muy bien, estamos muy bien. Muchas gracias”, expresó cuatro años atrás durante una alfombra roja luego de que una reportera la cuestionara sobre Colunga. Del mismo modo, el actor ha preferido no tocar públicamente ese tema, lo que ha hecho crecer la curiosidad entre sus seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos profesionales y los aspectos ligados a su vida personal.

Por su lado, Blanca no ha dudado en reconocer que ha estado enamorada, sin revelar la identidad del galán que ha hecho latir su corazón. Así lo confesó en 2019 tras su pausa de tres años alejada de la televisión, luego de que en su charla con Telemundo le preguntaran sin ese tiempo se había enamorado. “Sí, estoy muy contenta, estoy muy feliz y mi corazón está muy tranquilo y muy lleno…”, dijo sonriente, espacio en el que además dijo que le gustaría convertirse en mamá de gemelos en algún momento, pues se considera una mujer enteramente maternal. “Me encantaría (tener hijos), siempre digo: ‘Si Dios los manda, adelante’, pero no se me ha dado, pero soy muy maternal, una cosa tremenda… siempre desde niña he querido gemelos…”, afirmó.

