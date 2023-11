Marruecos, el escenario de las vacaciones más divertidas de Bárbara Coppel y su familia

Si hay una familia que viaja todo el año esa es la que constituyeron Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya quienes, desde el momento en que se dieron el “sí, acepto” tenían muy claro que disfrutarían de una vida nómada. A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió las imágenes más especiales de sus vacaciones familiares a Marruecos donde sus tres hijos: Amaïa, Bastién y Killian están pasando días de diversión conociendo la cultura y costumbres de este país ubicado al norte del continente africano. La socialité ha dado a conocer que en este viaje eligieron el lujoso palacio La Momounia para disfrutar al máximo de su estancia en Marruecos donde, luego de una visita la medina donde adquirieron prendas típicas, la familia posó con el espectacular fondo arquitectónico de esta edificación que data del siglo XVIII.

La familia descubriendo Marruecos

Como hace con la mayoría de sus viajes, Bárbara Coppel publicó las mejores fotos de esta aventura en Marruecos en Instagram, donde la vemos junto a su esposo y sus hijos posando con las prendas típicas: “Desquitando la compra”, se lee en la descripción del álbum donde sus tres hijos aparecen descalzos. Se sabe que este palacio fue construido por órdenes del sultán alauí Sidi Mohammed Ben Abdallah como regalo de bodas a su hijo, el príncipe Al Mamoun donde el lujo está presente cada detalle de las trece hectáreas que conforma esta propiedad en la que Bárbara mostró a sus hijos muy divertidos jugando. La familia se encuentra disfrutando de estas vacaciones, luego de su reciente visita a Valencia, España, donde visitaron la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Su vida en Madrid

Durante el verano pasado, aprovechando su estancia en Los Cabos, ciudad donde vive su mamá, doña Letty Coppel, Bárbara Coppel acudió como invitada al podcast Arquitectura Desnuda donde habló de cómo vive su día a día en Madrid, una ciudad a la que se mudó hace un año: “Me fascina, no la cambio por nada, me encanta, sobre todo ahorita que estamos en Madrid. Sevilla, muy bonito, no tengo nada en contra de Sevilla, fui feliz, pero como que cerré mi ciclo en Sevilla, necesitaba ya la ciudad”, comentó sobre sus días en la capital española. Bárbara comentó que en su casa de Sevilla están realizando un gran proyecto: “El próximo año, yo creo, que ya estará operando como hotel boutique con 11 habitaciones”.

Durante esta charla Bárbara reveló cómo es la vida perteneciendo al jet set internacional: “Bastante normal, la verdad”. Según contó, de los viajes que más disfruta ella y su familia es cuando visitan a su familia en México y conectan con sus tradiciones: “Tengo casi tres semanas en casa de mi mamá y cómo hemos disfrutado de la comida casera, sí salgo en las noches, de repente en pareja, que se antoja salir. Pero todos los días como en casa de mi mamá, le digo: ‘Hoy hazme sopita de fideo, hoy hazme unas costillitas en salsa verde’, diario ha sido un placer comer en su casa. Los niños se levantan tarde y yo digo: ‘¡Qué delicia! No me tengo que despertar a las 6:50 de la mañana’. Hemos estado súper a gusto”, reconoció.

El trabajo de Bárbara

Debido a que en sus redes sociales es muy común ver imágenes de sus viajes, confesó que a pesar de que la gente no le crea, ella es una mujer de negocios que, además de ser mamá de tres y viajar por el mundo, está al frente de dos empresas. Divertida, la socialité contestó a una de sus preguntas más frecuentes en internet: “La gente no lo cree, pero tengo dos empresas. En Instagram siempre me comentan: ‘¿Y a qué hora trabajas?’, qué raro que pregunten eso, yo no le preguntaría a nadie eso. Hago uniformes para empresas, ese es el trabajo que no es chic, pero que es trabajo de verdad. Ese es el que me da más. Ya ni modelo, ni diseño, me rodeo de gente muy profesional, tengo un equipo que es lo máximo, nada más es ir de la mano con ellos para ver cómo crecer y cómo tener más clientes, pero en realidad yo ya no diseño, pero sí me involucro”, detalló.