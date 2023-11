Agradecida por el cariño, Jimena Pérez explica por qué ingresó al quirófano esta mañana

A sólo unos días de haber compartido con sus seguidores de Instagram la noticia de que había concluido su tratamiento de cáncer de mama, luego de vencer una lucha silenciosa contra esta enfermedad, esta mañana, Jimena Pérez tomó una vez más esta red social para informar que ingresaría nuevamente al quirófano. Desde un hospital en Madrid, al que acudió en compañía de su mamá, la presentadora de Ventaneando dio a conocer que se sometería a una cirugía ambulatoria para retirarle el catéter a través del cual le administraban las quimioterapias. Más tarde, totalmente recuperada, La Choco reapareció en sus historias para compartir detalles de este procedimiento médico al que se sometió. La presentadora grabó este video desde la gala a la que fue invitada, junto con su cuñada Atala Sarmiento, realizada en honor al próximo estreno de la serie de Netflix, Berlín.

Su visita al hospital

Desde muy temprano, Jimena Pérez compartió con sus más de un millón de seguidores un video en el que aparece junto a su mamá en una sala de espera: “Estoy en el hospital, porque hoy es un gran día, me van a quitar el portacath, estamos esperando a que salgan a buscarme. Mi mamá me acompañó”, se le escucha decir a la conductora. Sobre estas imágenes, La Choco dio a conocer más pormenores de este procedimiento con el que da por concluido su tratamiento médico: “Cirugía ambulatoria. El portascath o catéter es donde me administraban las quimios y hoy me lo quitan. ¡Felicidad total!”, escribió la presentadora emocionada por dejar atrás este capítulo en su vida: “¡Venga!, ahora puras cosas buenas”, se lee en otra parte de la publicación.

Los detalles de la operación

Horas más tarde, La Choco reapareció en Instagram, vestida de gala, desde el evento al que fue invitada con Atala Sarmiento, quien viajó desde Barcelona para cumplir con esta cita: “Oigan a toda la gente que me está preguntando por mi cirugía de esta mañana, les quiero agradecer de corazón”, comentó la conductora quien también compartió más detalles de esta cirugía: “Todo salió bien, la verdad es que fue mucho más rápido que la colocación. La colocación, hace cinco, seis meses tardó aproximadamente una hora, pero me quedé ahí muchas, no sé por qué, pero esta ocasión fue mucho más rápido, entré una hora y cuarto más tarde de lo previsto, pero estuve en el quirófano 15 minutos, me dieron la opción de sedarme o solamente anestesia local y preferí anestesia local, fue muy rápido y los doctores muy amables”.

La presentadora no pudo ocultar su felicidad tras esta cirugía, pues marca el inicio de una nueva etapa que comienza con grandes proyectos laborales: “Estoy muy, muy feliz de estar ya aquí trabajando y compartiendo con ustedes”. De acuerdo con lo que compartió La Choco, en estos días, estará recordando su época de reportera en México ya que estará cubriendo varios eventos en Madrid, organizados en torno a la precuela de La Casa de papel: “Toda esta semana estaremos en diferentes actividades relacionadas con esta serie de próximamente veremos por Netflix el 29 de diciembre”, comentó en otra parte del clip. En otra historia, La Choco reveló por qué, esta mañana su esposo, Rafa Sarmiento, no la pudo acompañar al hospital y aprovechó para agradecer a su mamá por el apoyo incondicional: “Este video es de hoy en la mañana con mi mamá (Rafa fue a dejar a los niños). Te amo ma, gracias por todo”, escribió.

La cobertura más exclusiva

En su regreso como reportera, ahora en Madrid, La Choco mostró su experiencia y logró conseguir unos mejores lugares de los que le habían asignado: “Estamos esperando a que vengan por nosotras para pasar a la alfombra roja, para ver el primer capítulo de Berlín y para ver a todos los personajes de esta serie espectacular, pero estoy diciendo estamos, porque no estoy sola, no, no, estoy con ¡Atala!”, comentó en un clip donde las vemos disfrutando del cóctel previo a la transmisión del primer episodio de Berlín. Con el objetivo de compartir contenido exclusivo con sus seguidores, Jimena narró cómo fue que consiguieron pases vip para este evento: “Les vamos a contar algo que nos sucedió. Resulta que nos iban a dar unas pulseras verdes y el chavo de la entrada, no sé cómo nos vio, vean nada más con mi diadema y mis aretes de Daniel Espinosa y que nos da una pulsera dorada y dice una señorita: ‘No es la verde’ y nos la iban a cambiar y le digo: ‘No, si esta es más importante déjanos esta. Así que esta noche les vamos a tener todos los detalles”, compartió La Choco quien también publicó las imágenes más especiales de esta gala en la que fue testigo del número musical que ofreció el protagonista de Berlín, el español Pedro Alonso.