Las ex primeras damas de Estados Unidos se reúnen en el funeral de Rosalynn Carter Michelle Obama y Melania Trump, fueron parte de las ex primeras damas que despidieron a Rosalynn Carter, esposa del expresidente estadounidense Jimmy Carter

En días pasados se dio a conocer la partida de Rosalynn Carter a los 96 años, la esposa del ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, con quien conformó una de las parejas presidenciales más recordadas y queridas por los estadounidenses. El deceso de la ex primera dama ha dejado un vacío entre los integrantes de la política, que se reunieron este martes en una iglesia de Atlanta para rendirle un homenaje de despedida, un encuentro memorable al que se dieron cita todas las ex primeras damas de aquel país, entre las que destacaron Michelle Obama y Melania Trump, cumpliendo así con el debido protocolo en el funeral al que también se dio cita el ex mandatario Carter, de 99 años, visiblemente conmovido por este instante que ha cobrado gran interés mediático.

Las ex primeras damas reunidas

En una imagen poco común, las ex primeras damas estadounidenses acudieron al servicio para despedir a una de las mujeres más admiradas. Recordemos que Rosalynn fue fiel defensora de la salud mental así como consejera política de su marido, con quien trabajó codo a codo durante su administración, convirtiéndose en una de las primeras damas con una oficina en la Casa Blanca, lo que le mereció el total reconocimiento a lo largo de los años. Por tal motivo, las esposas de los exmandatarios acudieron puntuales, honrando así la memoria de Rosalynn, quien estuvo casada con Jimmy Carter por 77 años. Por supuesto, entre los presentes también estuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como su esposa, Jill Biden, cumpliendo así con este importante protocolo.

Durante esta ceremonia, realizada en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta, se pudo ver a las ex primeras damas Michelle Obama, Laura Bush y Hillary Clinton, todas usando atuendos formales en color negro, compartiendo algunas palabras entre ellas, pues además se les vio llegar juntas. Llamó la atención que Melania Trump, esposa de Donald Trump, decidiera arribar por su lado, aún así coincidió con todas al interior de la iglesia. Cabe destacar que para despedir a Rosalynn se dio inicio a los homenajes en la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter para posteriormente, esta mañana del martes, llevar a cabo una caravana que incluyó una parada en la Universidad Estatal Georgia Southwestern, el alma máter de Rosalynn.

La emotiva despedida a Rosalynn

Los asistentes pudieron honrar a Rosalynn Carter, cuyo féretro fue colocado al frente del altar durante la misa que duró alrededor de una hora, misma que fue oficiada por Mark Westmoreland, reverendo de la iglesia, así como por el pastor personal de los Carter, Tony Lowden. El homenaje en cuerpo presente a Rosalynn contó con la participación del coro de cámara de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, así como la participación de las estrellas de country Garth Brooks y Trisha Yearwood, amigos entrañables de los Carter. En otro momento, Kathryn Cade, amiga de Rosalynn; la periodista Judy Woodruff y dos de los hijos del matrimonio, Amy Lynn y James Chip Carter, dirigieron palabras ante los asistentes, destacando la esencia de Rosalynn como una mujer ejemplar.

Para el expresidente Carter, de 99 años, se trata de una dolorosa partida que hoy sobrelleva apoyado por su familia. Tras el deceso de su esposa, dirigió un comunicado para expresar su profundo amor por ella y su disposición para trabajar en los bienes comunes. “Rosalynn fue mi socia al igual en todas las cosas que logramos. Me dio sabiduría, guía y coraje cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en este mundo, siempre supe que alguien me quería y me apoyaba”. Los últimos meses de vida de Rosalynn permaneció en casa recibiendo cuidados oportunos tras ser diagnosticada con demencia senil, según informó el Centro Carter, el grupo de derechos humanos que fundó y dirigió el matrimonio. “Continuó viviendo felizmente en casa con su marido, disfrutando las primaveras en Plains y las visitas de sus seres queridos”, según comunicó la institución.

