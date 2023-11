En medio de los rumores de nuevo romance, Geraldine Bazán deja en claro que su prioridad son sus hijas

A lo largo de los últimos años, Geraldine Bazán ha procurado ser muy discreta y prudente a la hora de compartir los detalles de su vida personal, especialmente después de su separación de Gabriel Soto, un acontecimiento que le sirvió para replantearse sus prioridades y para blindar su entorno de cualquier malentendido. Es por eso que ha sorprendido el hecho de que haya decidido formar parte del reality show Secretos de Villanas, en el cual ha tenido que abrirse de capa frente algunas de sus colegas y de su público, para compartir algunos detalles de su vida privada y de las experiencias que la han marcado para siempre. Y aunque el show exige total sinceridad de su parte, lo cierto es que ha logrado mantener esa línea de discreción que tanto la ha caracterizado últimamente, especialmente en las últimas semanas, cuando los rumores de una supuesta nueva relación la han rodeado. Sin embargo, Geraldine se ha mantenido firme en su cruzada por guardarse lo más importante para ella y su círculo más cercano, pensando siempre en el bienestar de sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes actualmente son su máxima prioridad.

La razón por la que se ha vuelto más discreta

Así lo compartió la intérprete en una reciente charla que sostuvo con People en Español, durante la cual se sinceró respecto a la forma en la que ha decidido manejar los asuntos de su vida privada, tanto en el reality como en su día a día, dejando en claro que todo lo hace por proteger a sus retoños, evitando así involucrarlas en situaciones que nada tengan que ver con la etapa de vida por la que atraviesan. “No es ningún secreto que mi prioridad en la vida es el bienestar totalmente de mi familia, de mis hijas. El límite está en que yo no voy a hablar, a decir o a hacer algo que pueda afectar el bienestar emocional de mis hijas”, compartió Geraldine con total honestidad.

En ese mismo sentido, la actriz se refirió a los cuestionamientos que ha recibido de parte de algunas de sus compañeras de elenco en el reality, quienes le han recriminado el hecho de que sea tan reservada a la hora de compartir con ellas los detalles de ciertos aspectos de su vida privada, dejando muy en claro su posición al respecto: “Durante ya muchos años de carrera de alguna manera he aprendido también a sortear ese tipo de preguntas. Yo en mi vida personal soy muy reservada también y la verdad es que nos hemos dado cuenta que este grupo de villanas tampoco es tan confiable, entonces cuido mucho como esta parte vulnerable. Claro que comparto, pero sabemos que también ninguna es la mejor amiga de la otra”, agregó.

¿Sus hijas ven el reality?

En esa misma charla, Geraldine Bazán reveló que si bien, ha procurado mantener a sus hijas lo más lejos posible de cualquier polémica relacionada con su vida personal, sí les ha permitido ver algunos fragmentos del reality en el que participa. “Miranda, la menor, es fan. Sí lo ha visto, sobre todo esta segunda temporada. Ya van dos semanas, vimos el primero y ellas estaban esperando el jueves pasado para ver el segundo capítulo y entonces lo quería volver a ver y le dije 'a ver no, tampoco Miranda'. Y me dice 'es que me encanta el chisme mamá'”, compartió entre risas. “Realmente me gusta mucho involucrarlas y que sepan qué hace su mamá y que lo puedan ver plasmado, entonces lo disfrutan. Y sí les gusta la verdad el chisme”, agregó.

La vida de Geraldine Bazán tras su divorcio

Luego de su separación de Gabriel Soto, Geraldine Bazán se enfrentó a un panorama totalmente inédito para ella, en el que tuvo que asumir su vida como mamá soltera y reorganizar todos los aspectos de su vida. Algo de lo que habló en un encuentro con la prensa hace unas semanas, cuando fue captada fue captada de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México luego de unas vacaciones por Marruecos, instante en el que contó que sus hijas pasaron unos días junto a su papá Gabriel, lo que le permitió atender algunos pendientes. “Obviamente las extraño muchísimo pero también es parte de los tiempos, y si se puede decir que de alguna manera me voy acomodando a los tiempos que están acordados y que tienen que ser, aprovecho también para hacer mis cosas, cuadrar mis cosas de trabajo…”, dijo, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Claro que definitivamente siempre es difícil, las extraño muchísimo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay que hacer y también se puede decir que es uno de los beneficios del divorcio…”, explicó ante las cámaras sin ahondar en más detalles y tratando de ser muy reservada.

