Con especiales recuerdos juntos, Raúl Araiza celebra los 27 años de su hija Camila

Para nadie es un secreto que la paternidad es la faceta que más disfruta desempeñar Raúl Araiza quien, este 27 de noviembre, celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija mayor Camila. Después de que hace unos días las dos hijas del presentador lo sorprendieron en el foro de Hoy con motivo de sus 59 años donde protagonizaron un entrañable momento cuando, Camila, la mayor, lo sorprendió con su presencia, ya que él pensaba que se encontraba de viaje. Ahora, ha sido el presentador quien ha querido dedicarle unas lindas palabras a su primogénita en una publicación en Instagram que acompañó de un video, captado en la niñez de la cumpleañera, en la que aparecen juntos y que musicalizó con el tema Tu mejor amigo, una canción muy especial para Raúl y sus dos hijas. Además, el conductor compartió dos imágenes de la época actual de su hija quien se desenvuelve profesionalmente como modelo.

El mensaje de papá

Raúl no quiso que el cumpleaños número 27 de su hija mayor pasara desapercibido, por esta razón, compartió con sus seguidores este especial guiño a la cumpleañera con quien tiene una gran relación de padre e hija: “Hace 27 años sentí que toqué a Dios al verte nacer, tu cabecita y cuerpo rosita, tu llanto, pidiendo los brazos de tu mami. Estoy muy orgulloso de ser tu padre y honrado de encaminarte con tu mamá a convertirte en una verdadera mujer. ¡Feliz cumpleaños amor mío! Te amo hasta la luna y de regreso”, se lee en el feed del presentador quien, durante la pandemia, presentó en televisión a su hija mayor durante una cápsula que grabaron juntos en casa donde la joven compartió algunos tips para practicar yoga.

La canción de padre e hijas

Aunque para Raúl Araiza, Camila y Roberta siempre serán sus pequeñas, en varias ocasiones ha contado cómo ser padre de dos jóvenes le ha abierto el panorama de un mundo al que poco a poco se ha ido adaptando. Hace un año, el conductor le contó a la Pedagoga y especialista en terapia de pareja y familia, Tere Díaz, durante un programa de Miembros al aire, como Camila lo ha ido guiando sobre cómo adaptarse a las nuevas generaciones: “Cuando mi hija mayor me dijo: ‘Me quiero ir a vivir sola’. Hubo momentos en los que ella me fue rompiendo con sus deseos el esquema”, contó el presentador quien reveló por qué el tema de Tu mejor amigo de Jon Secada es tan especial para ellos.

Las lecciones de la paternidad

El Negro contó que, desde que escuchó ese tema imaginó que sería la canción que bailaría con sus hijas el día de su boda. Para Raúl Araiza imaginar ese momento era fácil debido a que es una idea muy tradicional. Cuando el presentador le compartió a sushija mayor su deseo, fue que descubrió cómo piensa la joven: “Tenemos una canción y yo la quería bailar en la pista, en su boda, cuando la novia baila con su papá. Le dije: ‘La voy a bailar contigo, voy a llorar y te voy a entregar’ y ella me la fue cambiando, primero me dijo: ‘No me quiero casar y si me casó, no me quiero casar así’. Yo primero quiero vivir primero, con un hombre o una mujer, lo que sea, yo me fijo en la vibra, en los sueños, no en la sexualidad, fue rompiendo con mis esquemas”, narró el conductor.

A partir de aquel momento, Raúl comenzó a entender la manera en la que sus dos hijas ven la vida, porque a pesar de no compartir algunos conceptos, el amor entre padre e hijas se mantiene intacto: “Me dijo: ‘Papá, no te preocupes la canción la vamos a bailar en un cenote’. Lo cambió y la otra (Roberta) también, entonces yo les digo: ‘Cumplan sus sueños hijas, no los míos’. Te vas adaptando a las nuevas modalidades, primero eran de: ‘No quiero ser mamá’ y ahora ya traen el rollo de querer ser mamás, pasan por muchas cosas, pero son otros esquemas que los de nosotros”, explicó Raúl Araiza sobre cómo ha ido aprendiendo a ser padre de dos jóvenes. Recientemente, durante la visita de las chicas al foro de Hoy, Raúl bromeó sobre la canción de Jon Secada: “Esa canción en la que vamos a bailar cuando las entregue, donde sea, porque acá (Camila) que si en un cenote, acá (Roberta) que no se quiere casar”, comentó divertido.