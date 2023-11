Contundente, Lupita Jones habla de Miss Universo y asegura que nadie está ocupando su lugar

Con los sentimientos a flor de piel, Lupita Jones se expresa sobre el reciente cambio en su vida al ser confirmado el término de su papel como directora de Miss Universe, México. La ex reina de belleza, quien trabajó por tres décadas en el prestigiado certamen, ha expresado su sentir e inconformidad ante la manera en que todo aconteció, ahora con la llegada de Cynthia de la Vega al frente de este cargo. Sin embargo, admite sentirse tranquila en estos momentos, pues aunque asegura que nadie ocupará su lugar, se siente enteramente orgullosa de sus logros durante el tiempo en que trabajó para la organización, asumiendo este instante como una oportunidad para seguir adelante sin caer en victimizaciones, según ha confesado en una reciente entrevista a propósito de lo acontecido.

La tajante respuesta de Lupita Jones

Ante el inicio de una nueva etapa en Miss Universe México con una nueva directora, Lupita reflexiona sobre el lugar desde donde le tocó trabajar, estando al frente de varias generaciones de concursantes. En entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, Jones fue tajante al responder al referirse a los cambios internos en la organización de belleza. “No, no está ocupando nadie mi lugar, mi lugar es mío. A cada quien le toca ocupar su propio lugar y, como te digo, demostrar con resultados tu capacidad…”, dijo en un instante de la charla, sin dejar de hacer énfasis en la trayectoria que forjó en este terreno y que le mereció la atención pública por varios años. “Tiempo al tiempo, los resultados se ven gracias a los resultados y a la dedicación entonces yo tengo 30 años que me respaldan…”, explicó.

¿Cómo se siente Lupita Jones?

En medio de este transito y cambio en su vida, Lupita Jones está segura de poder salir adelante. Sin embargo, reconoce que el procedimiento de quienes dieron marcha a su conclusión como directora de Miss Universe México no fue el más adecuado. Directa como suele ser, se expresó así de esta circunstancia, la cual ha generado enorme interés mediático a lo largo de los días. “Me siento tranquila, la verdad es que fuera de la forma como hicieron las cosas, que a mi punto de vista no fue lo correcto, no fue lo más profesional y tampoco lo más delicado con una persona que le dedicó 30 años de su vida a fomentar a defender la marca en nuestro país, ya, siguiente…”, dijo con firmeza, para luego dejar claro que más allá de lo ocurrido mantiene vivo el ímpetu para comenzar a trazar un nuevo camino en ese sentido. “A mí no me gusta victimizarme, a mí no me gusta decir: ‘Ay, pobrecita lo que le hicieron’. No, ya se hizo, lo hecho, hecho está y yo siempre veo para adelante…”.

En más de su reciente encuentro con la prensa, Lupita habló de las situaciones y cambios en el certamen con los que ya no se siente identificada, refiriéndose al reglamento. “Hay una gran diversidad de características que se deben considerar a la hora de evaluar a las participantes, pero entonces eso te lleva a otro punto: no hay un perfil definido de qué es Miss Universo. No estás poniendo la vara al parejo para todos porque no comparten las mismas características, una mujer de 40 años le va a dar la vuelta a una niña de 18. No hay punto de comparación, esas son las cosas con las que yo no me sentía cómoda”, explicó, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz en otro momento.

Las palabras de Cynthia de la Vega sobre su nuevo papel

Mientras tanto, Cynthia de la Vega se encuentra motivada por la gran oportunidad que llegó a su vida, tras varios años desde que concursó como representante del estado de Nuevo León para Nuestra Belleza México, viendo frustrado su sueño de participar en Miss Universo debido a la directriz de Lupita Jones, quien en su momento argumentó faltas de disciplina en la exconcursante. Tras pasar la página de ese episodio, Cynthia asume con nuevos bríos su nueva etapa. “Todo lo que yo he vivido en mi vida creo que hoy tiene toda una respuesta, entendí que todo tenía un para qué, un por qué… Yo no forcé nada, todo se dio de la manera más hermosa y fluyó de la manera más increíble. Me queda claro que por aquí es mi camino, por algo estoy aquí y vengo a dar lo mejor de mí. Vamos a haber todo un conjunto de personas expertas que vamos a poder tomar la mejor decisión y eso siento que le va a dar un refresh muy padre a toda la organización…”, dijo para El Gordo y la Flaca.

