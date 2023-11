Cynthia de la Vega hace frente a los cuestionamientos tras ser elegida directora de Miss Universo México

Tras ganar Miss Universo en 1991, Lupita Jones sentó las bases de una era para las jóvenes mexicanas en los certámenes de belleza a nivel internacional. Su experiencia y dedicación le valió maniobrar el timón de mando de la franquicia por más de 30 años, periodo en el que el país cosechó dos coronas más gracias al triunfo de Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020. Dado su extensa trayectoria al interior de la organización, la confirmación de su revocación como directora ha suscitado un huracán de declaraciones, entre ellas, por supuesto, las de la misma Lupita, quien hace unos días hablaba con entera transparencia de su desavenencia con la administración de Anne Jakrajutatip, la dueña de la marca, revelando los motivos por los que ya no se sentía identificada con la visión recién adoptada por el concurso. Ahora, ha sido Cynthia de la Vega, la nueva titular de la sede de México, quien ahondó en su nombramiento dejando en claro que el proceso de selección se dio de manera orgánica y sin ningún tipo de presión de por medio.

A unos días de su presentación oficial, Cynthia se ha pronunciado respecto al reto que toma en sus manos señalando que todo aquello que enfrentó en el pasado a lo largo de su carrera la ha llevado al lugar que hoy ocupa: “Todo lo que yo he vivido en mi vida creo que hoy tiene todo una respuesta. Entendí que todo tenía un por qué”, comentó en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, en donde ha querido responder a los comentarios que han circulado sobre su designación, “Yo no forcé nada, todo se dio de la manera más hermosa y fluyó de la manera más increíble, que me queda claro que por aquí es mi camino, que por algo estoy aquí y que vengo a dar lo mejor de mí”.

Reafirmando su compromiso con la delegación mexicana de cara a la próxima edición de Miss Universo que se celebrará en tierras aztecas, la modelo mencionó que trabajará de la mano de un equipo de profesionales en la materia: “Vamos a ser todo un conjunto de personas expertas, que vamos a poder tomar la mejor decisión y eso siento que le va a dar un refresh muy padre a toda la organización. Además de que esto, como se ha dicho, es como una nueva era”, señaló la ex Miss Nuevo León.

Asimismo, Cynthia se refirió a los señalamientos en los que se vio envuelta años atrás, una complicada situación que derivó en la decisión de retirarla como representante del país en Nuestra Belleza Mundo 2010. “Ya el pasado para mí quedó atrás”, añadió aclarando cuáles son sus sentimientos hacia Lupita Jones, “No tengo para ella ningún resentimiento, más que palabras de agradecimiento. Lo que dio a esta organización casi 30 años, que ahora pasa a ser parte de mi vida”.

En medio de este complejo panorama, la aún directora de Mexicana Universal respondió si considera que De la Vega cuenta con la preparación para asumir el cargo: “Yo creo que le toca demostrarlo, ahora sí que en los hechos, en los resultados tú vas demostrando tu capacidad. Le deseo lo mejor, es una gran responsabilidad y pues adelante”, dijo ante las cámaras de la reportera de Berenice Ortiz antes de mandarle sus mejores deseos, “Que le vaya bien, yo creo que cada quien tiene la oportunidad de demostrar su capacidad, que la aproveche y que todo salga bien. Le deseo mucho éxito”.

Si bien, su asociación con la organización de Anne Jakrajutatip ha concluido, Lupita dio un adelanto de los planes que tiene en puerta: “No me siento identificada con el rumbo que lleva Miss Universo actualmente. Por supuesto seguiré defendiendo mi plataforma, seguiré defendiendo lo que yo hago, entonces me siento plena en eso y muy respaldada por otras franquicias internacionales con las que comparto la misma visión y que me están buscando para ser parte también de su familia”.