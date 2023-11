En medio de la gira de RBD, Dulce María y Paco Álvarez celebran los tres años de su hija

En los últimos meses, la familia de Dulce María se ha convertido en su mejor apoyo durante el Soy Rebelde Tour, la gira que hace unos días se vio en peligro luego de que la cantante y su compañera, Anahí, se reportaran enfermas durante su paso por Brasil, país donde RBD cuenta con un importante número de fanáticos que les mostraron su cariño ante la situación. A sólo unos días de haber regresado a México, todavía recuperándose de la bronquitis que le dio en el país carioca, Dulce María y su esposo, Francisco Álvarez, celebran por todo lo alto el cumpleaños número tres de su hija María Paula quien, como el hijo de Anahí, Manuel, ya se subió al escenario junto a su mamá en uno de los conciertos que dieron en Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones de la cantante, ha sido muy especial compartir con su pequeña hija el fenómeno mundial que es RBD, una banda que ahora cuenta con una nueva generación conformada por los pequeños hijos de las integrantes de la agrupación.

La felicitación de papá

La pequeña María Paula celebra su cumpleaños en medio de la gira del regreso de RBD que esta noche se presentará en Zapopan, Jalisco. A través de su cuenta de Instagram, el orgulloso papá de la cumpleañera le dedicó una linda felicitación de cumpleaños que acompañó de varias fotos de la niña durante esta gira que se convertirá en uno de los recuerdos más especiales como familia: “Me sobran las palabras para hablar de ti, mi pequeña. Todos los días haces que nuestras vidas cobren sentido, que valga la pena todos los esfuerzos y sacrificios con tal de verte sonreír, de verte feliz”, escribió en la primera parte del mensaje donde resalta el like de Christian Chávez, compañero de trabajo de su mamá y de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni.

La más pequeña de la familia

El productor y escritor continuó su mensaje destacando las grandes lecciones que, como padres, han aprendido en estos tres años junto a María Paula: “Has sido una maestra para tu mamita @Dulcemaria y para mí, nos has enseñado tantas cosas que no te imaginas. Quizás no sepas todavía el efecto que causas en nosotros, lo que nuestro corazón siente cuando te vemos, cuando te abrazamos. Tu corazón hermoso cambió nuestra vida para siempre”, se lee en otra parte de la felicitación en la que también añadió una imagen de María Paula con sus tres hermanos mayores, en esta especial instantánea Paco aparece cargando a la pequeña mientras los hijos que procreó con su ex, María José Castillo, los abrazan.

El esposo de Dulce María compartió este texto con la idea de que, cuando María Paula crezca, pueda acceder a esta información y darse cuenta de lo amada que fue desde el momento en el que descubrieron que venía en camino: “Algún día vas a leer esto y, quizá, ese día ya hayas comprendido que nuestro amor por ti es infinito. Mientras eso pasa, te haremos sentir ese amor todos los días, por el resto de la eternidad. Te amo, mi pequeña gran maestra. Te amamos mamita, tus hermanos y yo. ¡Feliz cumpleaños!”, escribió en la parte final de esta felicitación que muchos fans de RBD utilizaron para desearle un feliz día a la hija de Dulce María.

La gira con una hija

Recientemente, Dulce confesó en entrevista con Despierta América, cómo ha vivido la experiencia de un tour con una hija: “Precisamente por eso es tan valioso lo que estamos entregando cada uno para que esto sea una realidad. Yo tengo a María Paula que va a cumplir tres años y está en la plena edad de que quiere estar en todos lados, siempre quiere estar en peligro, tiene mamitis, entonces todo el tiempo es algo hermoso, porque te bajas del escenario y tienes esa plenitud con mi esposo y mi bebé, pero al mismo tiempo también es un reto muy grande, porque nunca dejas de ser mamá, no paras”, comentó la cantante.