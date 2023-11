Mauricio Ochmann revela que pasará la Navidad junto a sus ex, Aislinn Derbez y Maria José del Valle Dando muestra de la buena relación que mantiene con las dos madres de sus hijas, Mauricio Ochmann decidió pasar Navidad en compañía de ellas

En más de una ocasión, Mauricio Ochmann ha dejado en claro su intención de mantener relaciones cercanas y cordiales con Aislinn Derbez y María José del Valle, las mamás de sus dos hijas, siempre teniendo en mente la estabilidad y bienestar de Kailani y Lorenza, sus dos retoños. Es por eso que de alguna forma, siempre se hace presente en los instantes más especiales de la vida de sus hijas, pues además es una de sus prioridades ser un padre presente en la vida de las pequeñas. Es así que para estas fiestas de Navidad, el actor ha ideado la forma en la que pueda estar con ellas, sin que extrañen a sus respectivas mamás, por lo que ha decidido pasar la Nochebuena y Navidad en compañía de sus dos ex.

Los planes de Mauricio Ochmann para Navidad

Así lo compartió el intérprete en una reciente charla que sostuvo con Maxine Woodside en el programa Todo para la Mujer, en el que con total sinceridad reveló los planes que tiene para este fin de año, dejando en claro su deseo de pasar este tiempo en familia. “En Navidad voy a descansar, voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas, entonces va a estar padre… sí, todos”, comentó el intérprete, generando la sorpresa de su entrevistadora, quien bromeó con la situación al decir que cada quien llevaría un guiso para compartir, a lo que Mauricio respondió entre risas: “Y yo pongo el postre”.

Al ser cuestionado sobre lo que harán para esas fechas, Mauricio reveló los planes que tiene para ese entonces, mostrándose ilusionado de pasar una Navidad diferente y sumamente familiar. “Voy a pasar Navidad en la nieve, en las montañas, en una cabaña en California, y voy a estar con mis hijas y con las mamás de mis hijas”, compartió emocionado. En ese mismo sentido, Ochmann se mostró orgulloso de la relación que ha logrado construir tanto con Aislinn, madre de Kailani, como con María José, madre de Lorenza. “Sí, pues es que somos familia, está padre, va a ser como una Navidad pues muy particular”, añadió el intérprete, quien cerró el tema con un divertido comentario: “(Cada una con su mamá), para que no se peleen, y yo en el sofá”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ¿a un paso de la reconciliación?

Dada la cercanía que Aislinn y Mauricio mantienen, hay quienes han especulado que entre los dos podría darse una reconciliación. Sin embargo, la actriz tiene muy clara su posición con respecto al padre de su hija, a quien considera un gran amigo y aliado en la crianza de Kai. Luego de su reencuentro en Costa Rica, en donde hace unos meses pasaron unos días con su hija, este tema fue parte de la conversación entre algunos de sus seguidores en la red, por lo que la intérprete ha puesto punto final a las dudas, retomadas también por la prensa que no desaprovechó la oportunidad de preguntarle. “Él ya tiene novia, yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble. La verdad es que tenemos muy bonita relación… y estamos bien así. Estamos juntos de otra manera, nos seguimos queriendo muchísimo…”, explicó la también creadora del podcast La Magia del Caos, que por cierto estuvo nominado a la categoría Amo del Podcast en los premios MTV Miaw, aunque este no resultó ganador.

Lo que ha dicho Mauricio sobre los rumores en torno a su relación con Aislinn

Para el actor, convivir con su exesposa ha sido gratificante, pues el lazo de amistad se ve fortalecido por la crianza de su hija Kailani. Con toda sinceridad, Mauricio se refirió a lo que se ha dicho de ambos, especialmente después de esas vacaciones que disfrutaron juntos, descartando que se trate de una reconciliación sentimental como se ha dicho. “Les cuesta mucho trabajo de repente ver y aceptar a mi familia o a la familia no tradicional que he construido…”, dijo para las cámaras del programa Hoy. En ese espacio, hizo énfasis en la buena relación que mantiene con las madres de sus hijas, lo que ha sido para él una prioridad. “Allá adentro está María José, que es la mamá de mi primera hija, Lorenza. Aiss iba a venir, no pudo venir porque está grabando, pero nos apoyamos somos familia…”, explicó.