Jorge Salinas habla sobre renovar sus votos con Elizabeth Álvarez

Hace unas semanas, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebraron 12 años de matrimonio; una ocasión en la que decidieron hacer un romántico viaje al Caribe mexicano, donde disfrutaron al máximo de su amor y de su compañía, en medio de un paradisiaco paisaje que sin duda les permitió acercarse aún más y a reforzar los lazos que los unen desde hace más de una década. Es por eso que, en una reciente entrevista, Jorge dejó en claro su intención de volverse a casar con Elizabeth en una ceremonia que les permita refrendar ese amor que se tienen y renovar aquellas promesas que se hicieron el día que se casaron, esta vez, haciendo partícipes a sus dos hijos, los mellizos Máxima y León, quienes sin duda son los dos testigos del amor de la pareja.

¿Les gustaría volver a casarse?

Fue durante un reciente encuentro con los medios, que Jorge y Elizabeth fueron cuestionado respecto a su relación y la posibilidad de volverse a casar en una ceremonia de renovación de votos matrimoniales, una idea que el actor no descartó, pues dijo, sería la oportunidad perfecta para celebrar su historia de amor. "Yo sí, una boda donde celebremos que estamos sanos y ¿por qué no?, presumir al mundo este amor tan bonito, yo sí, yo sí lo haría", compartió el intérprete, en declaraciones retomadas por el diario El Universal, ante la mirada atenta de la actriz, quien sonreía mientras escuchaba hablar a su esposo.

Fue entonces que la prensa quiso saber la opinión que tenía la actriz sobre tener una segunda boda, algo a lo que respondió con total sinceridad, dejando en claro que si bien, la emoción de una primera boda es inigualable, no le desagrada la idea de tener una celebración en la que puedan rendirle un homenaje a su historia de amor, en el cual también participen sus pequeños hijos. "Mira, yo creo que podemos hacer una fiesta sí y celebrarlo, que nuestros hijos lo puedan disfrutar porque no estuvieron en nuestra boda, evidentemente”, compartió Elizabeth. “Pero yo pienso cuando voy a las bodas y me da tanto gusto ver esa emoción, que yo ya tuve mi boda, que no se sí otra boda... más bien, una celebración de amor sí la tendríamos", destacó.

Elizabeth y Jorge apuestan por su amor

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han logrado construir una relación muy sólida a lo largo de más de 11 años, a través de los cuales no solo han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, quienes sin duda son su adoración. Además, a lo largo de esos años, también han enfrentado todo tipo de rumores y especulaciones en torno a su relación de pareja, situaciones a las que han hecho frente con total sinceridad y que los ha hecho crecer como matrimonio. Algo de lo que habló la actriz en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que su relación es a prueba de todo. “Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio que yo sé quién soy, no necesito dar ninguna declaración, sin embargo, como lo estás preguntando, te estoy respondiendo con mucho gusto, y pues nos seguirán viendo. Hay matrimonio Salinas Álvarez para rato, para los que les quede duda…”, explicó la intérprete de telenovelas durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en un evento público.

Sobre los rumores que suelen surgir, dijo: “Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quien soy, sabiendo lo que tenemos y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende… pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y n te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página…”, agregó.

