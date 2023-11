A punto de llegar a los 50, Gabriel Soto habla sobre cómo hace frente al paso del tiempo

Pareciera que fue ayer cuando Gabriel Soto comenzaba su carrera como parte del grupo pop Kairo y más tarde como galán de telenovelas juveniles. Sin embargo, el actor está a punto de cumplir 50 años y se ha convertido en uno de los galanes de telenovela con más exposición en la televisión, lo que le ha permitido hacerse de una buena base de fans que lo reconocen no solo por su gran talento, también por su atractivo físico, un factor que sin duda lo ha ayudado a ganarse el corazón de miles. Y aunque el actor admite que el paso del tiempo ha comenzado a hacerse evidente en su persona, ha procurado mantenerse en forma y hacer todo lo que esté en sus manos para envejecer de la mejor manera. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en donde se sinceró respecto a su edad y a lo que suele hacer para mantenerse saludable y jovial a sus 48 años.

La forma en la que Gabriel se mantiene joven

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Gabriel respondió a los cuestionamientos de la prensa, los cuales giraron en torno a su edad y a la forma a la que ha hecho frente al paso del tiempo. “Voy a cumplir 50 años y me siento superbién”, respondió con una sonrisa en el rostro, a uno de los reporteros que lo abordó, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. En ese mismo sentido, el intérprete dejó en claro que, a pesar de ser un hombre maduro, se siente bien y jovial. “Ya tengo canas, ya tengo arrugas, pero a ver, o sea, uno envejece y es parte del proceso, envejecer, claro, las cosas que te puedan ayudar a envejecer mejor, pues hay que hacerlas, como la cámara hiperbárica, como el ejercicio, la buena alimentación, el amor, estar en paz, ser buena persona, todo eso ayuda a envejecer bien”, expresó el actor.

En ese mismo sentido, Gabriel fue cuestionado sobre cómo va su tratamiento para contrarrestar las dos hernias cervicales que le fueron detectadas hace unos meses, revelando que, además de tratarse con sus especialistas, ha recurrido a la cámara hiperbárica para complementar la atención que está recibiendo. “Me siento muy bien, me ayudó muchísimo, evidentemente esta cámara hiperbárica no es un aparato que ataque directamente a lo que yo tengo, pero sí ayuda”, agregó.

¿Listo para volver a ser papá?

Por otro lado, el actor fue cuestionado respecto a si le gustaría convertirse en padre nuevamente, esta vez al lado de Irina Baeva, y si es que su edad no ha sido un tema de conversación a la hora de plantearse la posibilidad de formar una familia al lado de la actriz de origen ruso. “Ya estoy preparadísimo (para ser papá), por eso me estoy metiendo a la cámara hiperbárica y todo, estoy haciendo todo lo necesario”, compartió el actor con total sentido del humor, dejando en claro que se siente en forma y con energía para volver a ser papá.

Gabriel Soto desmiente su retiro de la actuación

Después de que Gabriel Soto compartió con la prensa que se tomaría unos meses de descanso para atender su salud, algunos medios comenzaron a especular sobre un posible retiro actoral, una situación que desmintió, hace unas horas, en entrevista con el programa Hoy: “Oye están manejando de que me retiro ya, no, no me voy a retirar, obviamente, imagínate, después de 25 años. Simplemente sí me voy a tomar unos meses después de casi tres años de ligarme en proyectos. Traigo un tema en las cervicales que tengo que atenderme. Vengo del gimnasio, estoy bien, pero ya llevo tres años sin parar y creo que mi cuerpo me está diciéndome: ‘¡ya bájale!’. Van a ser un par de mesesitos, no es nada gravísimo, pero sí es algo que me tengo que atender; son dos hernias en las cervicales, pero tienen solución, con terapias, tratamiento médico, con algunas alternativas para evitar la cirugía”, detalló.

