La sincera confesión de Esmeralda Pimentel sobre la oscura época en la que se enfrentó a las adicciones

En los últimos años, Esmeralda Pimentel ha sido una de las actrices mexicanas con mayor evolución. La tapatía pasó de ser protagonista de telenovelas a elegir proyectos con los que se internacionalizó como la serie Montecristo, que realizó junto a William Levy en España. En este camino de transformación, la actriz atravesó por varias altas y bajas, un tema del que habló abiertamente durante su asistencia al podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, El rincón de los errores, espacio en el que por primera ocasión contó cómo fue la oscura época de su vida en la que enfrentó un problema con las adicciones. Más sincera que nunca, narró cómo fue que logró salir de aquel episodio que la atrapó en un momento en el que también lidiaba con una díficil relación amorosa. Tras años de mucho trabajo interno, Esmeralda se encuentra en un lugar mucho más maduro que le ha permitido reconectar con su esencia y con los suyos, pues ahora ha aprendido a sentirse libre junto a sus seres queridos: “Cuando estoy con mi familia, cada vez más encuentro esa sensación de libertad en los proyectos que elijo, porque ya los elijo para mí”, comentó.

El capítulo más oscuro de su vida

Cuando Esmeralda Pimentel le contó a Marimar y a Efrén cómo es que la empatía le ha permitido poder ser una mujer mucho más consciente, reconoció que esta nueva forma de ver la vida, es el resultado de su época más oscura, que curiosamente, la llevó a encontrar el camino donde ha encontrado la paz: “He pasado por momentos muy luminosos y por otros bien darks, las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor. Me considero una persona sumamente afortunada, pero creo que la respuesta es aprender a pedir ayuda”, explicó la actriz. También arró cómo fue que cayó en las adicciones: “La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, porque fue una época muy oscura. Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también”.

El día en que decidió dejarlo

La actriz recordó que el problema iba en aumento y en algún momento comenzó a afectar todas las áreas de su vida, incluso la profesional: “Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo. Sí, también soy muy tajante o todo o nada, ni siquiera fue gradual, después de esa ceremonia ya no volví a tocar las drogas”, comentó Esmeralda sobre el día que decidió ponerle punto final a su problema con los excesos. La actriz compartió cómo fue que tomó esa decisión: “Hubo un terapeuta que me dijo: ‘¿Cuál es tu necesidad de las drogas?’ y yo le dije: ‘Quiero conectar y sentir’, porque yo sentía que conectaba con lo divino a través de las drogas y él me dijo: ‘¿Quieres conectar con lo divino? Ven a mi casa tal día y vamos a hacer una ceremonia de tambor’”, recordó.

Esmeralda confesó que aquella ceremonia le abrió por completo el panorama de lo que es realmente divino y que nada tiene que ver con sustancias ajenas al cuerpo: “Durante toda la noche, únicamente en los descansos tomabas café y agua. Gracias a esa ceremonia de tambor, supe que yo tenía la posibilidad de sentir físicamente todo este tipo de sensaciones y de contactar con lo divino sin meterme nada. Empezó siendo de vamos a probar y de pronto sentía mucha libertad, mucha falsa libertad”, narró Esmeralda. En esta charla, Esmeralda también recordó su infancia y cómo fue crecer en un sitio muy tradicional siendo hija de una madre soltera: “La recuerdo, bueno, hasta ahora, es una mujer defensora de sus hijos y de su tribu y nadie se atreve a meterse con nosotros, es muy luchadora”, añadió.

La gran relación con su mamá

Además de su problema con las adicciones, Esmeralda habló sinceramente sobre la difícil relación que tuvo con su mamá durante años, un tema que también trabajó en terapia. La actriz aseguró que fue en el momento en el que soltó la situación, cuando pensó que jamás podría llevarse bien con ella, que el perdón por ambas partes llegó: “La culpaba, la juzgaba y la señalaba, generé mucha separación, fui muy injusta con mi madre, estaba muy enojada, muy resentida, pero gracias a Dios ahorita estamos en un lugar maravilloso, pero me aterra dar vida a alguien. Fueron muchos años de todo tipo de terapias que le agradezco a mi mamá el amor tan grande de siempre ponerse en servicio para que su hija la perdonara. Me di cuenta de que mi madre siempre me vio, yo que me sentía muy invisibilizada, fue como no, siempre me viste, pero yo no lo sabía ver”, puntualizó.