Sebastián Zurita revela por qué no asistió a la boda de Michelle Salas

A poco más de un mes de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, los cercanos a la pareja siguen recordando lo más memorable de esa celebración que tuvo lugar en La Toscana italiana. Sin embargo, también quienes no pudieron estar presentes comparten la felicidad con los recién casados, como es el caso de Sebastián Zurita, quien ha hablado del motivo detrás de su ausencia al enlace matrimonial, al que por cierto asistió su papá, Humberto Zurita, novio de Stephanie Salas. Sincero como suele ser, el joven actor se refirió a esta situación, pese a haber sido invitado personalmente por Michelle, a la que conoce desde que era pequeño a raíz del tiempo en el que él y su familia han consolidado sus carreras en el espectáculo desde hace varias décadas.

¿Por qué Sebastián Zurita no fue a la boda de Michelle Salas?

Previo a la boda de Michelle y Danilo se especuló sobre la lista de distinguidos invitados. Fue así como tras la realización de la ceremonia poco a poco se pudo confirmar la presencia de algunas personalidades, entre ellas la de Humberto Zurita, quien al sostener un romance con Stephanie Salas, mamá de Michelle, no podía faltar a este compromiso. Una de las preguntas que permaneció en el aire fue si los hijos de Zurita asistirían, pues tienen una cercana amistad con la guapa influencer de moda. Al respecto, Sebastián se sinceró revelando el por qué no fue parte de este momento. “No (no fui), no pude llegar, me invitó Mich pero se me complicó con la chamba pero supe que fue un bodón…”, confesó en entrevista ante la cámara del programa televisivo De Primera Mano.

Pese al hecho de no haber podido estar presente en la boda, Sebastián destacó la buena relación que mantiene con Michelle y su hermana Camila, una amistad que se ha fortalecido con el paso de los años gracias a la constante convivencia que han tenido desde que eran pequeños. “Yo a las chicas las conozco desde que somos chiquititos, entonces somos como de esas familias que hemos crecido en este negocio de alguna manera, entonces tenemos mucho de qué hablar, de qué compartir…”, dijo en otro punto de la charla. Ante los cuestionamientos relacionados con la boda, Sebastián fue muy reservado, sobre todo cuando se le preguntó por la asistencia de otras personalidades al esperado enlace. “La verdad no mucho, pero te estaría hablando en vano…”, dijo sin más.

Feliz por el noviazgo de su papá con Stephanie Salas

En otro instante de la plática, Sebastián se tomó el tiempo para opinar del romance que su papá sostiene con Stephanie Salas, un noviazgo que ha tomado fuerza con el paso de los días. “Yo los veo muy felices, los veo contentos y a mí eso es lo que más me emociona…”, explicó el actor al programa televisivo antes citado. Así mismo, destacó lo importante de vivir el presente, dando así su total aprobación a la pareja de enamorados, quienes han gritado el enorme cariño que los une a lo largo de estos meses. “Al final de cuentas venimos a la vida a disfrutarla y qué mejor que encuentres a alguien que te enseñe a compartirla otra vez…”, dijo Sebastián, feliz de la estabilidad que prevalece en este instante al interior de su círculo.

Sin duda, este es un gran periodo para Sebastián, pues a la par de la dicha que le provoca ver a los suyos viviendo felices, él también se siente orgulloso del hombre en que se ha convertido. En días pasados, el actor celebró su cumpleaños número 37, y qué mejor manera de dar la bienvenida a este nuevo año que con la felicitación de su papá. “¡Feliz cumpleaños Sebastián! Que esta nueva vuelta al sol esté llena de bendiciones y cada día, estés bendecido de salud, paz interior, amor y la pasión que te caracteriza con la que luchas por cada uno de tus anhelos. No puedo sentirme más orgulloso de formar parte de tu vida y ver en ella el hombre de bien, trabajador y exitoso que eres…”, escribió Humberto en las primeras líneas de su publicación a la que el festejado reaccionó inmediatamente: “Pa te amo, leerte me emociona y me conmueve. Todo lo que soy se los debo a ustedes, gracias por estar siempre. Los amo”, escribió el joven.

