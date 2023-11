Contundente, Lupita Jones habla de su desacuerdo con Miss Universo

Han sido semanas determinantes para Miss Universo luego de la victoria de Sheynnis Palacios, la representante de Nicaragua que ostentará la corona por los siguientes 12 meses. Tan sólo unas horas después de que se anunciaba a México como la sede de la próxima edición, la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, confirmaba la revocación de Lupita Jones como directora de la franquicia en el país, una noticia que llegaba al mismo tiempo que el nombramiento oficial de su sucesora, Cynthia de la Vega, quien fuera Miss Nuevo León en 2010. La decisión generó un tumulto de reacciones divididas por parte de algunas ex participantes del concurso, que han querido reafirmar su postura ante la controversia. Mientras el tema sigue acaparando los titulares de la prensa nacional, Jones se ha pronunciado sobre la compleja situación en la que se ha visto envuelta revelando las diferencias que tuvo con la organización internacional y que derivaron en su ruptura.

Lupita Jones revela el motivo de su discordia con Miss Universo

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Lupita compartió cómo se encuentra tras lo sucedido y habló de aquellas ocasiones en las que salió en defensa del certamen consciente de la gran oportunidad que éste representa: “Me siento en paz, tranquila. Los últimos años ya había cosas que a mí no me hacían sentir cómoda con Miss Universo. Ustedes saben y son testigos de cuántas veces he puesto el pellejo de por medio para defender a los concursos, a Miss Universo, para defender lo que representan estas plataformas para las jóvenes ante cualquier cantidad de ataques, a veces muy fuertes”, señaló en la entrevista recuperada por la reportera Berenice Ortiz, “He estado yo al pie del cañón, entonces no me puedo comprometer a hacer eso por algo en lo que he dejado de creer”.

La empresaria y modelo, quien fue la primera mexicana en ganar Miss Universo, explicó el porqué de su desaveniencia con la nueva administración en cuanto a los criterios para la selección de las concursantes: “Algo que voy a defender siempre es que toda competencia debe ser justa y transparente, y hay varios elementos que para mí deben existir en una competencia para que se dé así. De entrada que los y las participantes compartan características similares que las puedan colocar en un parámetro en el que todas las reglas apliquen por igual”, indicó haciendo énfasis en la importancia de que exista equidad en la disputa por la corona, “Si tú te sales de esos parámetros, las reglas, si las aplicas igual para todas, a unas les puede favorecer y a otras les puede afectar. Entonces a mí me parecía que no estaba siendo una competencia justa, es como poner a pelear en box a un peso pluma con un peso pesado”.

¿Por qué ya no se siente identificada con el certamen?

Abierta a responder cualquier pregunta, Jones cuestionó la solidez del reglamento actual refiriéndose a la serie de cambios que se han hecho a favor de la inclusión: “Hay una gran diversidad de características que se deben considerar a la hora de evaluar a las participantes, pero entonces eso te lleva a otro punto: no hay un perfil definido de qué es Miss Universo”, dijo, “No estás poniendo la vara al parejo para todos porque no comparten las mismas características, una mujer de 40 años le va a dar la vuelta a una niña de 18. No hay punto de comparación, esas son las cosas con las que yo no me sentía cómoda”.

Lupita Jones ante los cambios en Miss Universo: 'Ojalá escuchen a quienes han estado en la organización durante tanto tiempo'

Contundente, la empresaria comentó que, en su opinión, los lineamientos se han tornado difusos, lo que podría generar cierta desconfianza: “De otra manera, se te siembra la duda si ciertas chicas obtuvieron algún beneficio por ser condescendientes por ciertas cosas. No estoy señalando ningún fraude”, añadió dejando en claro que no se siente identificada con el rumbo que ha tomado la organización, “Se puede prestar a que hubo ciertas concesiones, de que, nos queremos ver muy incluyentes y entonces tal o cual cosa, pero a ver: ¿Qué está buscando Miss Universo? No me queda claro”.

