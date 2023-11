Como nunca, Paola Ramones se abrió de capa y recordó cómo enfrentó el divorcio de sus papás

Con 22 años de edad, Paola Ramones, primogénita de Adal Ramones, se sinceró por primera ocasión sobre los capítulos de su infancia que más la marcaron. Durante su visita al podcast Un cafecito conmigo, se abrió de capa y recordó que enfrentar el divorcio de sus padres, a los 12 años de edad, fue uno de los momentos más retadores de su vida. La joven estudiante de cine, recordó que en la niñez tenía muy bien identificados sus miedos y los que más la aterrorizaban era precisamente que sus papás se divorciaran y que su papá rehiciera su vida con otra persona, dos cosas que ya ocurrieron y que con el tiempo ha podido sanar. Sincera, la mayor de los hermanos Ramones, admitió que, debido a esto, tardó mucho tiempo en aceptar a Karla de la Mora, actual esposa de su papá y madre de sus dos hijos menores, Cristóbal, de tres años, y Cayetano, nacido en mayo pasado.

Los recuerdos más duros del divorcio

Dando lecciones de sinceridad, Paola compartió por primera vez su lado más humano: “Para que vean que no todo es perfecto. A mi niña chiquita se le cumplieron todos sus miedos. Yo tenía pavor de que mis papás se divorciaran, se divorciaron. Tenía un pavor excesivo”, recordó la regiomontana quien, a su corta edad, ya cuenta con su primer cortometraje como directora. Paola recordó que, aunque era muy pequeña, recuerda perfectamente cómo se sintió tras la separación de sus padres, un proceso que la familia vivió bajo el escrutinio público: “Tenía 12 años, pero yo caché ahí varias cosas. El hecho de que mi papá sea público tampoco está tan chido, salen cosas que no quieren que salgan, la gente se entera”, contó Paola quien, tiempo después de atravesar el divorcio de sus padres, enfrentó un nuevo reto, aceptar a la pareja de su papá.

La nueva dinámica familiar

Para Paola fue muy retador que después de la separación de sus papás, Adal Ramones comenzara una relación con Karla de la Mora, su actual esposa: “Mi niña chiquita tenía varios miedos, que mis papás se divorciaran, que mi papá se volviera a casar y que mi papá tuviera hijos otra vez, se cumplió, todo se cumplió, también tenía miedo de que fuera niña, gracias a Dios, Diosito se apiadó de mí y eso no pasó, pero para mí esos fueron golpes muy fuertes”. A la distancia, la joven ha podido pasar la página y ahora disfruta al máximo de ser la única hija mujer de Adal Ramones y la mayor de sus tres hermanitos: “Ahorita, gracias a Dios, ya lo sané, me costó ocho años en soltar y en aceptar a la pareja de mi papá y nunca he hablado de esto en cámara”, explicó.

Para Paola Ramones la figura de su papá es muy importante, desde que tiene uso de razón, ha sido su gran ejemplo y la inspiración para dedicarse al séptimo arte. Para la joven se ha vuelto una gran medicina hacer una catarsis a través de su trabajo, por esta razón, para su trabajo de tesis, tocará otro tema del que tampoco ha hablado públicamente: “Mi tesis la pienso hacer del secuestro de mi papá, porque me da pavor ese tema también. Yo no había nacido, pero a mí me cuenta esta historia a los 6 años, yo dejé de salir de mi casa por miedo, por terror, yo lloraba y tenía ataques de pánico en las noches, fue muy fuerte. Me traumó muchísimo saber que mi papá había estado secuestrado, entonces dije, ¿qué hago?, pues me meto a la cueva donde más me da miedo y eso va a ser mi tesis”, reconoció.

¿Por qué rechazó estar en La Casa de los Famosos?

Durante esta conversación, Paola recordó que desde muy pequeña ella sintió el llamado del medio del espectáculo, una clara herencia de su padre: “Me acuerdo que, desde chica, mi papá le dijo a mi mamá: ‘Se va a dedicar a lo mismo que yo. Paola lo trae’. Baby Pao quería ser actriz, porque en ese momento solamente conocía lo que está delante de la cámara y mi papá me dijo: ‘Va, has casting para Plaza Sésamo’. Hice una temporada, a los 7, 8 años”. Aunque sus comienzos fueron como actriz, actualmente Paola ha encontrado su vocación como directora de cine, una carrera que está estudiando en Los Ángeles, una de las razones por las que rechazó participar en uno de los programas más exitosos de los últimos tiempos: “Sí, me invitaron a estar en La Casa de los Famosos, porque querían alguien de la misma edad que Emilio, como que la parejilla, ¿ya sabes?, y me llamaron y dije, la neta no y lo respeté, dije hubiera estado ahí, pero después dije, por algo pasan las cosas, pero se me ofreció y creo que, si hubiera estado, hubiera sido del team infierno”, contó.