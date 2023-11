La contundente reacción de Danna Paola a las críticas

A través de su música, Danna Paola ha podido liberar las emociones más profundas y expresarse sobre situaciones personales. El sentimiento amoroso ha sido parte de su materia creativa, y así lo ha dejado ver tras el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado Aún te Quiero, canción dedicada a una de sus exparejas, con quien vivió una relación complicada. Sin embargo, el tema ha dado pie a toda una conversación entre varios de sus seguidores en redes sociales, quienes no se limitaron y lanzaron algunas críticas a las que la cantante ha respondido sin ningún filtro. Tan activa como suele ser en sus redes sociales, la también actriz se pronunció con un contundente mensaje, el cual se viralizó en cuestión de minutos dada la tajante respuesta con la que la intérprete puso fin al revuelo para defender su trabajo.

Danna Paola responde a sus detractores

Directa como suele ser, Danna Paola no guardó silencio ante los comentarios que comenzó a recibir tras el lanzamiento de su canción, poniendo de frente la esencia de su creación musical por encima de cualquier señalamiento superficial, así lo expuso la cantante en su cuenta oficial de X, quien se dirigió a todos aquellos que no se encuentran conformes por su tema. “Es muy decepcionante leer algunos ‘fans’ tan preocupados por números, playlist, debuts. Y quejándose, esperando música más ‘comercial’… ¿qué es esto? ¿En qué se ha convertido?”, escribió en las primeras líneas, para luego hacer énfasis en un aspecto importante de su trabajo creativo, lamentando a su vez la manera en que muchos pueden percibir su trabajo. “Mi música no es competencia, no es un concurso y es muy triste ver cómo no les interesa la música…”, dijo.

Tan pronto Danna comenzó a recibir las reacciones de los usuarios en la red social, ahondó en sus palabras para expresar lo complicado que puede ser lanzar una nueva canción cuando surgen este tipo de polémicas. Así mismo, hizo una invitación a los inconformes a buscar su lugar en otro sitio. “Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras. Ser ‘fan’ de un artista es conectar con la música que hace, y si no conectan creo que es bueno aceptar que aquí no es tu lugar, y está bien, no intoxiques a los demás, aquí no quiero eso”, dijo tajante en su mensaje, cual ha recibido todo el apoyo de quienes siguen de cerca su carrera musical.

Un nuevo comienzo para Danna Paola

Reinventarse como intérprete y compositora, ha sido para Danna Paola uno de sus mayores retos. Sin embargo, a pesar de la sorpresa que eso pueda generar en el público, ella está segura de los pasos firmes con los que avanza, echando mano de su creatividad para plasmar su sello personal en cada una de sus composiciones. A pesar de la reacción que esto ha tenido en varias personas, está segura del camino que sigue, orgullosa de seguir sueño con total constancia. “Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que todo está transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán. Yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”, escribió en otro mensaje en redes sociales, el cual motivó a varios más de sus seguidores a desearle lo mejor en esta etapa de grandes logros como creativa de la música.

Inspirada por el amor

Este tiempo ha sido de grandes logros para Danna Paola, pues si en lo profesional todo marcha por buen camino, en lo personal nada es distinto. Ahora, se mantiene enteramente motivada en su relación sentimental con Alex Hoyer, con quien recientemente celebró tres años de noviazgo. “El aniversario. Te amo infinito”, escribió la cantante en un mensaje de redes sociales a mediados de octubre pasado, en el que la pareja de enamorados dio un vistazo de su romántico e íntimo festejo por esta fecha tan especial, la cual celebraron con sus seguidores como principales cómplices.

