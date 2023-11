Así ha sido el reencuentro de Ale Capetillo y su novio con su familia en México

Hace casi tres años, Ale Capetillo tomó una de las decisiones más importantes de su vida: iniciar una nueva vida en Madrid, España, lejos de su familia y de sus seres queridos, pero con el corazón lleno de ilusión y lista para empezar a construir su propia historia y hacer realidad sus sueños. Algo en lo que ha trabajado a lo largo de últimos años, pues la influencer ha logrado adaptarse a la perfección a su nueva vida, dejándose rodear de gente nueva e incluso abriendo su corazón al amor, pues actualmente se encuentra muy enamorada de Nader, el galán que logró robar su corazón. Sin embargo, Ale siempre ha sido consciente de sus orígenes, por lo que cada que tiene oportunidad, vuela a México para poder estar cerca de los suyos y reconectar con sus raíces. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo arribó a nuestro país de la mano de su novio, quien al parecer se ha integrado a la perfección al clan de su novia.

Ale y Nader, sus primeros horas en México

A través de su perfil de Instagram, Ale ha compartido una serie de publicaciones en las que ha dado cuenta de su estancia en México, la cual ha estado llena de reencuentros, momentos emotivos y familiares, además de paseos por la ciudad, en los que Capetillo ha sido la guía de turistas más especial para su novio. Sin embargo, uno de los instantes más especiales que ha vivido en estas primeras horas que ha pasado en su país, ha sido el tiempo que ha podido compartir con los miembros de su familia, con quienes ha pasado unas horas sumamente especiales, disfrutando al máximo de estar de nuevo en casa. De hecho, pudimos ver a Nader conviviendo con total complicidad al lado de Biby y Eduardo, así como con los hermanos menores de su novia, los mellizos Miguel y Daniel.

Además, Ale también ha mostrado algunos de los instantes que ha disfrutado al lado de su novio, mientras pasean por la Ciudad de México, en dónde han visitado algunos de los lugares más emblemáticos de dicho destino, como lo es la Basílica de Guadalupe, un lugar al que llegaron mientras se ejercitaban, Ale corriendo y Nader en bicicleta, dejando en claro así lo compenetrados que están, así como la complicidad que existe entre ellos, pues Ale se ha encargado de mostrar a su novio todas las caras de la cultura mexicana, algo que Nader ha podido aprender a través de su novia, pero que ha podido vivir de cerca gracias a las visitas que ha hecho al país.

El capítulo más valiente de su vida

Sin duda alguna, Ale Capetillo ha tenido que enfrentarse a muchas primeras veces desde su llegada a Madrid, España, donde actualmente radica. Y es que sin duda, dejar su país para enfrentarse a una vida independiente lejos de su familia y de su gente, la ha hecho valorar aún más todo lo que tiene en México, pero también para reconocer sus propias fortalezas. Algo de lo que habló recientemente en una entrevista concedida a HOLA.com México. “La recompensa detrás del miedo”, nos dijo convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que siempre está pensando en ellos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.