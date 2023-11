Las palabras de William Levy a Elizabeth Gutiérrez que no dejan dudas sobre su reconciliación

Sin duda alguna, esta última semana ha sido de lo más especial para William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes atraviesan por un momento muy especial en su relación, en donde el amor y la unidad se han convertido en sus principales cómplices. Algo que se ha visto reflejado a lo largo de la escapada familiar que han hecho a España, en donde los hemos visto de lo más enamorados y felices, acompañados de sus dos hijos, Crhristopher y Kailey Levy, recorriendo algunas de las ciudades más bellas de este país. Y mientras disfrutan de este viaje, William ha sido reconocido por su gran trabajo frente a las cámaras, por lo que su familia ha podido cobijar al intérprete en este momento tan importante de su carrera. Es por eso que al agradecer el reconocimiento, el intérprete ha dejado en claro el gran amor que tiene por sus dos hijos y por Elizabeth, confirmando así de viva voz que las cosas entre ellos han mejorado y que su relación marcha sobre ruedas.

El mensaje de William para Elizabeth

Fue en el marco del Festival de Cine de Almería, que el protagonista de la telenovela Café con Aroma de Mujer recibió un reconocimiento por su trayectoria, en una gala de lo más emotiva y en la que estuvo acompañado de grandes estrellas del cine y la televisión, quienes respaldaron el premio honorifico que recibió el cubano. Conmovido por las muestras de cariño recibidas, Levy agradeció a todos por las atenciones hacia él y su carrera, dedicando una parte de su discurso a su familia, a quienes les agradeció por todo el cariño y apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera. "A mi familia, a mis hijos y a mi mujer que están aquí conmigo hoy, que luego me toca dejaros ir por mucho tiempo, tengo que estar fuera trabajando, ellos saben por qué papi se ve y no está presente en casa, es todo por ellos, todo por ustedes", expresó William, conmovido, dejando en claro que su clan está más unido que nunca y que su amor por Elizabeth sigue fuerte y vigente.

Como era de esperarse, Elizabeth y sus dos hijos no dudaron en mostrarle su total apoyo a William, por lo que, a través de sus redes sociales, hicieron eco del reconocimiento del que fue objeto el guapo actor. "Orgulloso de ti, te amo, papá", escribió Christopher en una historia, la cual acompañó de una fotografía de su padre, recibiendo su premio. Por su lado, Kailey agregó: "Cada día más orgullosa de ti, te amo", expresó la jovencita emocionada.

Un amor a prueba de todo

Después de meses envueltos en rumores de separación, luego de que durante el verano Elizabeth Gutiérrez dejó de seguir a William y él le contó a la prensa que estaba soltero, todo apunta a que, una vez más, se dieron una nueva oportunidad en el amor. Todo comenzó hace unos días a su llegada a España cuando, la familia al completo posó para una foto que Elizabeth publicó en su feed y que acompañó de la frase: “Mis amores”. Horas más tarde, la actriz compartió una imagen junto al cubano sobre la que escribió: “El amor de mi vida, mi hombre”. En este viaje, los actores se han dejado ver muy cercanos y amorosos, como lo dejó ver Kailey quien esta tarde compartió otra imagen de todos en Almería en la que William aparece abrazando tiernamente a la madre de sus hijos.

Su familia, la prioridad de Elizabeth y William

El año pasado, Elizabeth Gutiérrez contó en entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! por qué prefería no expresar públicamente sus sentimientos hacia el papá de sus hijos: “El orgullo no se demuestra solamente en las alfombras, no es público, hay quienes se alimentan de eso”, comentó sobre las parejas que comparten públicamente detalles de su relación. En esa misma entrevista, Elizabeth dejó claro que no hay nada más importante en su vida que los suyos: “Mi prioridad siempre es mi familia, proteger a mis hijos y protegernos a nosotros, porque creo que ya estamos con tantas miradas encima”, declaró en aquella ocasión.

