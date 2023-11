El duro reclamo de Kourtney Kardashian a su excuñado Tristan Thompson

Aunque entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson las cosas comienzan a tomar su curso, mientras ambos se esfuerzan por criar a sus dos hijos a pesar de estar separados, el jugador de la NBA aún no se gana por completo la confianza de todos los miembros del clan Kardashian-Jenner, quienes aún tienen sus reservas respecto a Tristan. Tal y como ha sucedido con Kourtney Kardashian, quien tras los escándalos de infidelidad que ha enfrentado Thompson, los cuales han afectado de forma directa a su hermana Khloé, ha mantenido su distancia, pues según ha revelado, se siente incomoda al estar cerca de él. Sin embargo, todo parece estar cambiando entre ellos, pues en el reciente capítulo de The Kardashians, Kourtney finalmente accedió a platicar con su excuñado; una oportunidad en la que la fundadora de Poosh fue directa y contundente a la hora de cuestionar a Tristan, en un intento de conocer y entender a profundidad las conductas del jugador.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Los reclamos de Kourtney para su excuñado

En medio de un ambiente un tanto tenso, Kourtney no dudó en confrontar al ex de su hermana con preguntas sumamente duras, las cuales Tristan enfrentó con total entendimiento y de la mejor manera posible. "Veo estos videos de TikTok y hay personas que dicen: 'Soy un sociópata narcisista. No tengo empatía ni sentimientos'. ¿Crees que hay alguna parte de ti que se relacione con eso?", preguntó Kourt con total sinceridad. A pesar de lo directa que fue, Tristan fue un tanto mesurado en su respuesta: "Definitivamente entiendo que te sientas como te sientes al 100%, porque si fuera mi hermana (la que está en la posición de Khloé), yo sentiría lo mismo", respondió. "Creo que, ya sabes, quiero que Khloé sea feliz y sea lo que sea, la apoyo plenamente...", señaló.

Sin embargo, Kourtney no estaba conforme con esa respuesta, por lo que insistió en el tema: “Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tu deseo es volver a estar con Khloé? Y si es eso, ¿qué haces para llegar a ello. No digo que lo conseguirás o que deberías”, a lo que Tristan respondió con total sinceridad, abriéndose completamente de capa ante la mas dura de las hermanas Kardashian. “Para empezar, quiero estar con tu hermana y pasar el resto de mi vida con ella, mi meta es recuperar a mi familia como una unidad, aunque yo jamás crecí en un hogar feliz, siempre lo quise, pero hice cosas que me complican poder cumplirlo”, expresó conmovido, antes de ser interrumpido por Kourtney, quien con total frialdad dijo: "Sí, porque tus acciones no van con tus palabras, es difícil poder creerte con tales acciones”.

En un tono más conciliador, Kourt reconoció el hecho de que Tristan haya aceptado que se equivocó con Khloé y arruinó su más grande anhelo, que es el poder tener una familia. “Poder aceptar la culpa, siempre es el primer paso para crecer, además nuestros hijos miran nuestros actos, no nuestras palabras”, señaló la hija mayor de Kris Jenner, algo a lo que Thompson respondió: “Quiero ser un buen ejemplo para ellos (sus dos hijos), que cuando True saque esa conversación (de la infidelidad), debo ser yo quien hable, porque yo fui quien le falló a ambas”, agregó.

La dura reflexión de Kourtney sobre su familia

En ese mismo sentido, Kourtney se lamentó el hecho de que en su familia haya cierta prisa o prioridad por disculpar a los hombres por sus errores, por mucho que hayan hecho daño. "Siento que en esta familia ustedes son muy afortunados. Al igual que todos los muchachos, porque, por alguna razón, se tiene una prioridad más alta como: 'Mantengamos a todos felices y llevándonos bien'", comentó, para luego admitir que ella también ha sido parte del ciclo en el pasado. "Por alguna razón, eso tiene prioridad en esta familia sobre, por ejemplo, establecer un límite o respaldar a alguien".

Es por eso que ha reflexionado sobre esto, pues le gustaría evitar a toda costa que su hija repita dichos patrones en un futuro. "Todos podemos tender a normalizar estos comportamientos de algunos de los hombres en nuestras vidas y no quiero mostrarle a mi hija que eso está bien", dijo. "Creo que es correcto arrepentirse y dar gracia, pero creo que también tener límites muy claros es realmente importante".