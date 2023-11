La sincera revelación de Mau Montaner sobre lo que el éxito de Camilo causó en él

Sin duda alguna, para los Montaner no hay nada más importante que la unidad de su familia, por lo que han procurado construir sólidas relaciones entre todos los miembros de la familia, son importar que el lazo no sea sanguíneo. Tal y como ha sucedido con Camilo, esposo de Evaluna Montaner, quien ha sido acogido como si fuera uno más de ellos, al punto de que es considerado un hijo más para Ricardo Montaner, y un hermano para sus cuñados. Sin embargo, eso no los ha librado de que entre ellos existan algunas diferencias, como suele suceder en cualquier ambiente familiar, por lo que siempre buscan llegar a un consenso para lograr limar asperezas y seguir adelante. Tal y como lo confesó en una reciente charla Mau Montaner, quien admitió haber sentido celos profesionales hacia Camilo, debido al éxito que tuvo en cierto momento de su carrera. Algo sobre lo que ha trabajado y de lo que ha hablado directamente con el cantante, por lo que en la actualidad todos sentimientos se han ido, y su relación va por buen camino.

La dura confesión de Mau sobre el éxito de Camilo

Fue durante una charla que compartieron en sus redes sociales, como parte del podcast The Why Project, que el integrante del dúo Mau y Ricky se sinceró con Camilo y con sus seguidores, un espacio en el que admitió haber sentido celos del colombiano. “Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tú crecías, y crecías y crecías y crecías, y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo esto contigo, se quedaba atrás”, reveló el hijo de Ricardo Montaner a su cuñado.

Mau admitió frente a Camilo que, en un principio, llego a sentir que debido al rotundo éxito que estaba teniendo el intérprete, su relación iba a cambiar para siempre y que incluso sus celos fueron un poco más allá, pues llego a hacerse una idea sobre el esposo de su hermana menor que nada tenía que ver con él en la realidad. “Sentía que tú ya no ibas a tener un interés en seguir relacionándote conmigo porque ya tú habías pasado a otro nivel, sino que aparte, por estar tan cerquita y tenerte en mi familia, me hizo a mi leña, me empecé a mentir también incluso, a decirme que tú habías sido malagradecido conmigo porque, yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo”, agregó.

Mau reflexiona sobre sus sentimientos hacia su cuñado

En ese mismo sentido, el intérprete reflexionó respecto a los sentimientos que experimentó debido al éxito de su cuñado, admitiendo que todo se trató de una cuestión de ego. “En realidad me tuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado en impactar en la vida de la gente, entonces pienso que pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensando en mí y en ese ego mío", señaló el intérprete.

Orgulloso de haber admitido y trabajado en sus errores

Finalmente, Mau reconoció la valentía de haber admitido públicamente esta situación, por lo que al compartir el video en el perfil de Instagram de The Why Project, plataforma de la que es fundador, expresó: "Jamás pensé que yo iba a poder hablar de esto en voz alta. Es que, si lo pienso, creo que nunca he visto a alguien admitiendo esto en público. Obvio ya esa conversación la habíamos tenido en privado Camilo y yo, pero fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo… ¿O soy el único que lo ha sentido?", cuestionó.