¿Qué opina Glenda Reyna, madre de Eiza González, sobre Mario Casas?

Sin duda alguna, Eiza González atraviesa por un momento inmejorable en su vida. La actriz, que cada día consolida más su carrera en Hollywood, con proyectos como la película Ambulance o la serie Extrapolations, en la que incluso tuvo la oportunidad de compartir créditos con Meryl Streep, la intérprete parece estar en un muy buen momento a nivel sentimental, pues desde hace algunos meses se le ha visto de lo más feliz y enamorada del guapo actor Mario Casas. Y aunque ambos han procurado ser discretos al respecto, no se han salvado de ser captados en pleno romance, mientras pasean por el mundo. Algo de lo que Glenda Reyna, madre de la actriz, ha hablado en un reciente encuentro con los medios, en el que con cierta discreción se refirió a la relación de su hija con el español, luego de que fuera cuestionada sobre lo que opina sobre el galán con el que ha sido ligada Eiza desde hace algunos meses, dejando en claro su posición ante este posible romance.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Lo que ha dicho Glenda sobre Mario

Fue durante un evento al que Glenda asistió como invitada, que la exmodelo fue abordada por la prensa, una oportunidad en la que además de hablar de cómo es que pasará las fiestas de fin de año y sus propósitos, hizo frente a las preguntas relacionadas a la vida sentimental de su famosa hija. Y aunque evitó mantenerse en la línea de la discreción, pues aseguró no meterse en la vida privada de Eiza, cuando fue cuestionada respecto a si le gustaba Mario Casas como yerno, Glenda fue muy clara: “Es que es un guapo…”, dijo sin dudarlo, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube del presentador Michelle Ruvalcaba, para después agregar: “En esta familia siempre ha habido buen gusto”, agregó entre risas.

A la hora de ser cuestionada acerca de los rumores que apuntan a que la relación de Eiza y Mario ha alcanzado tal seriedad, que el actor ya le habría entregado el anillo, Glenda se encargó de aclarar que nada de lo que se dice es cierto. “Apenas se conocen y ya la están casando…”, expresó la modelo. “Bueno, si está enamorada y le dan el anillo, y se quieren… Ya iré pensando en el vestido”, agregó entre risas, dejando en claro que no hay nada que le haga más ilusión que ver a llegar a su hija al altar del brazo del hombre indicado.

¿Cómo es como suegra?

Ante la insistencia de los medios por saber más acerca de la vida sentimental de Eiza, Glenda se encargó de ser muy directa a la hora de explicar el por qué prefiere mantenerse al margen de la vida privada de su hija: “Yo no me meto, ni opino, ni pregunto, ni nada, de verdad se los digo… Porque yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche”, compartió la modelo. “Lo puedo decir ahorita porque mi marido ya no está en este mundo, porque sino me lo tendría que callar”, agregó entre risas.

Su escapada a Roma, la primera vez que se les vio juntos

Hace unas semanas, las alarmas entre los fans de ambos intérpretes se encendieron, luego de que se confirmara, a través de imágenes capturadas por algunos fans y paparazzi, que Eiza y Mario estaban pasando un tiempo juntos en Roma, Italia, desde donde fueron vistos de lo más cómplices y cercanos, él convertido en el fotógrafo personal de Eiza y ella en la mejor compañera de viajes para el actor, pues incluso se les vio coordinando sus atuendos y en actitudes muy cariñosas. Fue el pasado 23 de septiembre cuando Mario Casas utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes de sus vacaciones por la capital italiana. En este álbum, donde aparece muy divertido en la ciudad, llama la atención que él aparece solo en las imágenes que, ahora sabemos quién las capturó, pues, justo en las fotos donde fue captado con Eiza, en las que ambos aparecen vestidos de negro, se ve a la mexicana con una cámara de fotos y videos apuntando hacia el español.