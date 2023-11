La razón por la que Melissa Flores no asistió a la presentación de Cynthia de la Vega como directora de Miss Universo México

En medio del ruido mediático que ha causado la salida de Lupita Jones de Miss Universo México y el nombramiento de Cynthia de la Vega como nueva directora del certamen local, han habido un sinfín de reacciones de parte de otras reinas de belleza que no han dudado en reconocer la labor que Lupita hizo al frente de la organización durante más de 30 años, además de mostrar su total apoyo a la nueva administración. Sin embargo, Melissa Flores, la representante de México en la reciente edición de Miss Universo, ha preferido mantenerse al margen de todos los cambios que se han venido dando al interior de Miss Universo México y de las decisiones que se han tomado a raíz de esto. De hecho, causó extrañeza que Melissa no haya estado presente durante el evento en el que se hizo oficial el nombramiento de Cynthia, lo que sin duda generó que surgieran todo tipo de especulaciones al respecto. Es por eso que la actual reina de Mexicana Universal ha tomado sus redes sociales para aclarar la razón de su ausencia en dicha presentación, a pesar de que confesó que sí fue invitada a dicho evento.

Lo que ha dicho Melissa al respecto

Fue durante un live que realizó a través de su perfil de Instagram, que la hermosa modelo dejó en claro la razones por las que tomó la decisión de no asistir a la presentación de Cynthia de la Vega como nueva directora de Miss Universo México. “Sí me hicieron la invitación, pero me hicieron la invitación horas antes del evento, entonces creo por una cuestión de respeto y de dignidad hacia mi persona, obviamente no pude asistir, por evidentes razones”, expresó tajante la originaria de Michoacán. A pesar de eso, Melissa agradeció a los organizadores del evento el que la hayan tomado en cuenta. “Creo que no era la forma ni el momento, pero se agradece de todas formas”, agregó.

Por otro lado, Melissa también fue muy clara a la hora de pedir un alto al hate que se ha generado en redes sociales, luego de que la mexicana no lograra colocarse dentro del top 20 de Miss Universo 2023. “Este también es un mensaje para pedir un alto al hate, de stop al bullying, de stop a todos esos comentarios donde se trata de denigrar mi esencia, mi persona y también la esencia de miles de mujeres que solamente tienen el deseo de hacer sus sueños realidad”, expresó Flores con total sinceridad. “Y que se nos juzgue y se nos denigre, y nos hagan chiquitas por simplemente estar en una plataforma representando a nuestro país, a nuestro estado e incluso a nuestro municipio, ¡apóyenos!”, agregó.

Lo que dijo Lupita Jones tras hacerse oficial su salida de Miss Universo

Unas horas después de que la dueña del certamen, Anne Jakrajutatip, confirmara en una entrevista para el programa de radio Todo para la Mujer la saluda de Lupita de la dirección de la organización loca, Jones no dudó en pronunciarse a través de sus historias en Instagram, en donde compartió una captura de pantalla de las tendencias en Twitter, en donde claramente se podía observar que su nombre estaba en primer lugar. Algo que sin duda celebró, mostrándose optimista respecto a su futuro al frente de Mexicana Universal, proyecto que si bien, ha dejado de ser parte de Miss Universo, continúa adelante, pues en dicho certamen también se eligen a otras jóvenes que participan en otros concursos a nivel internacional. “Y la que soporte… Y seguirán hablando porque hay reina madre para rato”, expresó la Miss Universo 1991, dando fin a un ciclo muy especial en su vida y su carrera.

Lo que ha dicho Cynthia de la Vega ante su nueva encomienda

Sin duda alguna, la llegada de Cynthia al frente de Miss Universo México significa el inicio de una nueva era, la cual se alineará a las nuevas directrices que ha tomado la organización a nivel internacional. Algo de lo que de la Vega, quien fue Miss Nuevo León en 2010, habló en una reciente entrevista con el programa Hoy Día, en la que se mostró emocionada ante el futuro. “A mí en algún momento me cortaron las alas y yo creo que ahora en esta nueva era, lo que yo quiero es que junto con mi equipo las hagamos soñar, vivamos ese sueño con ellas, las impulsemos, las preparemos y ellas se sientan listas para llevar el nombre de nuestro país en lo más alto”, señaló, “Como saben ahora el certamen ha agarrado un nuevo rumbo, la inclusión, la diversidad, el respeto, son características, valores que nos van a regir”, compartió.