Ante el distanciamiento familiar, José Emilio Levy revela con quién pasará las fiestas

Para José Emilio Levy la vida no ha sido fácil. Luego de perder a su mamá, Mariana Levy, a la edad de 8 meses, el joven de ahora 19 años de edad, ha tenido que enfrentarse a otras pérdidas recientemente, tras el sensible fallecimiento de su abuela, Talina Fernández, el pasado mes de junio, el menor de los hermanos Levy se encuentra en un momento familiar delicado, luego del distanciamiento que tuvo con Ana Bárbara, quien se encargó de criarlo durante los años que estuvo casada con José María Fernández, viudo de Mariana. Además de sus diferencias con la cantante, el joven no atraviesa por la mejor etapa en su relación con sus hermanas mayores, María y Paula debido a la batalla legal que enfrentan desde hace poco más de una década por la herencia de su madre. Además, José Emilio reveló recientemente que la relación con su papá El Pirru está fracturada de manera definitiva, razón por la que esta Navidad será una fecha que pasará en solitario.

Buscará suerte en la actuación

Siguiendo los pasos de su hermana Paola, José Emilio ha decidido probar suerte en la actuación, motivo por el que hace unos días visitó las instalaciones de Televisa donde sostuvo un encuentro con la prensa: “Tuvimos la primera audición hoy, a ver si nos quedamos aquí en el CEA”, comentó el joven sobre sus ganas de ingresar a la escuela de actuación de la televisora donde hizo historia su fallecida mamá. Aunque reconoce que nunca ha actuado, está seguro que es una profesión en la que tiene futuro, sólo busca una oportunidad: “De lo que sea, con que me dé un papel para demostrarles que puedo, estaría padre hacer un cómico o un villano, esperemos que sí, no lo he intentado, no lo he puesto a prueba, pero seguro sí lo tengo en la sangre, eso estoy seguro”, explicó José Emilio al micrófono del programa De Primera Mano.

Sus planes para Navidad

En medio de la emoción que le provoca este nuevo reto, el hijo menor de Mariana Levy habló de cómo planea pasar las fiestas decembrinas ahora que atraviesa con un distanciamiento con varios miembros de su familia: “Una pizzita y ver series en Netflix, no me voy a reunir con nadie, no tengo con quien reunirme, entonces, pasaré mi Navidad feliz y a gusto conmigo mismo”, comentó el joven. En ese sentido, admitió que continúa distanciado con sus hermanas, María y Paula, pero confía que con ellas la relación se restablezca cuando el asunto de la herencia de su mamá se finiquite: “Ya estamos en la última etapa que es la adjudicación y repartición de bienes, pero pasaron 10 años para llegar a eso, entonces no tengo fecha, ni estoy seguro cuándo se va poder arreglar esta situación, yo por eso estoy buscando otros caminos para salir adelante por mi propia cuenta”, añadió.

José Emilio tiene la percepción que las diferencias con sus hermanas sí tienen solución: “Estamos distanciados principalmente por esto de la herencia, cuando hay dinero de por medio todos se desentienden, todos quieren más. Yo estoy seguro que, cuando la herencia se dé por fin, otra vez vamos a poder acercarnos”. Aunque no pierde la esperanza de reconciliarse con sus hermanas, con quien, si no tiene ningún tipo de relación es con su padre: “Con mi papá no hay, no existe y no existirá”, comentó. El joven también admitió que continúa distancia de Ana Bárbara a quien veía como una segunda madre: “No, no he tenido ningún tipo de comunicación con ella, todavía no”, aseguró.

¿Qué opina de la próxima boda de Ana Bárbara?

Durante esta charla con los medios de comunicación, el joven fue cuestionado sobre la próxima boda de Ana Bárbara con Ángel Muñoz: “Que se casen, yo no me voy a poner en contra, si ella siente que es la mejor decisión en su vida y para ella, pues adelante, pero a mí me gustaría que no se casaran y que volvieran mis hermanos con ella”, explicó. José Emilio recordó que el verdadero motivo por el que él y la cantante se distanciaron fue precisamente su prometido: “A mí no me gusta que ella esté con él, por la forma en la que trató a mis hermanos, eso fue lo que hizo que me distanciara y si realmente ella sigue con ese hombre, para mí no tiene caso ir a darle mi punto de vista, porque no me va a escuchar”, finalizó.