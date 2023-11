El especial motivo detrás del lujoso viaje de El Canelo y su esposa a Dubái

Después de su último triunfo en el ring, Saúl El Canelo Álvarez disfruta de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, Fernanda Gómez, con quien se encuentra en Dubái pasando unas románticas vacaciones. Luego de pasar unos días en Disney World al lado de su pequeña hija, María Fernanda, la pareja volvió a hacer sus maletas, esta vez, para emprender una nueva aventura juntos en un destino en el que los hemos visto conociendo más sobre la cultura. A través de su cuenta de Instagram, la esposa del boxeador ha estado compartiendo varias imágenes de su visita a la gran mezquita Sheikh Zayed que sirvió como espectacular telón de fondo para las instantáneas más especiales que la modelo compartió en sus historias.

Su momento más romántico en Dubái

Para El Canelo compartir tiempo con su familia es una de sus prioridades, por esta razón, a pesar de su apretada agenda de entrenamiento siempre hace un espacio para disfrutar junto a sus tres hijos y a su esposa, María Fernanda, con quien se casó en mayo del 2021 en una espectacular boda realizada en la Catedral de Guadalajara. En las imágenes que compartió la modelo, vemos a la pareja utilizando los atuendos adecuados para pisar una mezquita, razón por la que ella lució la tradicional túnica conocida como Abaya, mientras que El Canelo, como el resto de los hombres que ingresan a este lugar, llevó una Kandora. Aprovechando la majestuosidad de este lugar, la pareja posó enamorada para varias fotos del recuerdo.

¿A qué fueron a Dubái?

Hace unas horas, El Canelo reveló una de las razones por las que eligieron este destino. Aprovechando su estancia en los Emiratos Árabes, el boxeador participó en el torneo Melt Golf Classic 2023 organizado por el famoso presentador Steve Harvey donde lo vimos mostrando su talento en la otra disciplina que lo apasiona, el golf: “El campeón empieza el día con mucha fuerza”, se lee en el Instagram oficial de esta competencia junto a un video del tapatío en acción que él compartió en sus historias de Instagram, donde también compartió una imagen de la gala que realizó esta noche en torno a esta competencia en la que participaron otras personalidades de talla mundial que se reunieron en el club de golf Saadiyat Beach en Abu Dhabi.

Sobre su pasión por el golf, el año pasado, El Canelo reveló en entrevista a ESPN que ha incorporado este deporte como parte de su entrenamiento diario. El tapatío explicó que el golf es un deporte de constancia, por esta razón todos los días le dedica tiempo: “Sí, cuatro horas de práctica. Hago mi respectivo entrenamiento, de boxeo, como debe de ser y ya después me voy a practicar cuatro horas y en la noche terminó con una trotadita”, explicó el pugilista. Aunque el golf es un pasatiempo, le ha servido mucho para controlar el estrés y mantenerse en equilibrio: “Para mejorar en el golf tienes qué practicar, yo creo que mínimo cuatro horas, yo quiero mejorar”, añadió.

¿Dónde nació su pasión por el golf?

En febrero del 2022, El Canelo participó en un torneo de golf a beneficio realizado en Estados Unidos, donde habló de cómo nació su gusto por esta disciplina: “No me llamaba mucho la atención el golf, pensaba que era un deporte muy aburrido, pero es un deporte muy emocionante, es un deporte que te reta mucho a ti mismo, es muy difícil, por eso empecé, porque me gustan los retos y quiero mejorar”. En aquella ocasión, como en esta en Dubái, el boxeador contó con la compañía de su esposa Fernanda en los 18 hoyos: “Que me venga a apoyar, para mí representa mucho y me ayuda muchísimo el apoyo de mi familia”, comentó sobre el cobijo de su mujer.