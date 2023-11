Ya sabemos la verdadera razón por la que Luis Miguel se conmovió en uno de sus conciertos

Cuando Luis Miguel anunció su regreso a los escenarios, las siete fechas programadas en la Ciudad de México fueron de las primeras en agotarse, la emoción de los fans del cantante fue tan grande que comenzaron a pensar en una idea para sorprenderlo. Durante los tres primeros conciertos que el cantante ha ofrecido en nuestro país, el cariño del público ha llamado su atención en varias ocasiones y, aunque El Sol no acostumbra a dialogar con su audiencia en los shows, con sus seguidores capitalinos ha tenido varios gestos de agradecimiento, como el reciente anuncio de la nueva fecha que abrió en la ciudad el próximo 20 de diciembre. Hace unos días, durante el segundo concierto de Luismi en la Arena Ciudad de México, se hizo viral en redes un momento en el que el cantante fue captado conmovido hasta las lágrimas, imágenes que rápidamente comenzaron a ser interpretadas por la prensa que especuló que el llanto lo provocó el coro de su público. Luego de varias suposiciones, a través de Tik Tok se esclareció esta información y se dio a conocer cuál fue la verdadera razón por la que Luis Miguel se emocionó esa noche.

La sorpresa que lo conmovió

La encargada de aclarar la situación fue Britania Méndez, presidenta del club de fans Tu Mirada Luis Miguel México, quien a través de un clip detalló en qué consistió la sorpresa con la que el cantante se conmovió hasta las lágrimas: “Cuando me enteré de que Luis Miguel vendría a la ciudad se me ocurrió la idea de realizar un fan project, este consistía en realizar unos letreros que Mickey pudiera leer en el concierto. A este proyecto se unieron el club oficial Jarochas y club oficial Únicas, entonces pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar, fueron dos meses muy largos de estar consiguiendo permisos, buscando quién nos podría ayudar, de imprimir, de colaborar, de muchas cosas súper interesantes”, comenta la fan del Sol en la primera parte del videoclip donde se reveló lo que pasó frente a los ojos de Luis Miguel que no se vio.

Un trabajo en equipo para El Sol

Después de meses de trabajo en conjunto, el gran día llegó y sus fans consiguieron ingresar a la Arena Ciudad de México los letreros: “Gracias a un ángel que nos ayudó a meter las hojas a la Arena me pude poner a repartirlas entre la gente que estaba a mi alrededor, la gente súper contenta, ayudándome a repartir, porque quería que llegara a las más personas posibles y entonces fue cuando sucedió la magia. Le pedimos a la gente que en cuanto Luis Miguel cantara La Incondicional, levantaran ese letrero, nunca imaginé la reacción de Luis Miguel, nunca imaginé lo que mis ojos verían en ese momento, una emoción que no les puedo explicar. Luis Miguel se dio cuenta de los letreros, los empezó a ver y fue cuando pasó todo esto”, comentó la fan del cantante junto a varias imágenes del momento en el que Luis Miguel descubre la sorpresa.

En el clip compartido por la presidente del club de fans que planeó todo se aprecia otro ángulo de este instante, grabado desde el escenario, misma vista que tenía el cantante. En estas imágenes se aprecian los letreros con las leyendas: “Eres el mejor”, “Bienvenido” y “Te amamos”, al ver que muchas personas del público levantaron sus hojas, Luis Miguel descubrió emocionado que se trataba de un trabajo preparado, conmovido hasta las lágrimas, señaló los letreros para luego animar a su público a corear el tema La Incondicional, momento en el que el que tenían indicado unirse para mostrarle su afecto de esta manera. Aunque el cantante no dijo una sola palabra al micrófono hizo evidente su emoción.

Su regreso a casa

Aunque el cantante ha querido tratar a su público igual en todos los lugares que se ha presentado, sus fanáticos en México se han encargado de que su paso por la capital sea inolvidable. El pasado 20 de noviembre, durante su primera presentación, un grupo de seguidores se reunieron a las afueras del recinto para esperar a que el cantante abandonara el lugar; sin embargo, debido a que llegó y se fue en helicóptero, los fans lo ovacionaron desde la banqueta, mientras El Sol apareció en el helipuerto, ante el gesto de los presentes, se detuvo a saludar desde las alturas y dar las gracias por el cariño que le han hecho sentir como en casa desde el primer momento.