Junto a su exesposa, Yadira Garza, Roberto Palazuelos celebra la confirmación de su hijo

Han sido semanas de mucho movimiento para Roberto Palazuelos, quien se ha enfocado en sumar esfuerzos para apoyar a las familias del Puerto de Acapulco que se han visto afectadas por el trágico paso del huracán Otis que azotó el estado de Guerrero. Impulsado por el cariño a su tierra natural, El Diamante Negro ha llevado a cabo esta labor en paralelo a sus negocios hoteleros y otros compromisos laborales derivados de su carrera política. Si bien, el también actor se ha caracterizado por su entrega a su faceta empresarial, para él no hay nada más importante que su familia, a la que se ha unido para celebrar un significativo acontecimiento: la confirmación de su hijo, Roberto Jr. Por supuesto que a este acto religioso no ha faltado Yadira Garza, junto a la que Palazuelos mantiene una entrañable amistad luego de su separación en el 2016.

Con las emociones a flor de piel, Roberto ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir algunos vistazos de la ceremonia en la que su primogénito ha cumplido con uno de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, reafirmando así su fe y su responsabilidad como miembro de la comunidad religiosa. El especial momento ha quedado inmortalizado en un entrañable fotografía en la que aparece el empresario sosteniendo un ramo de rosas blancas a lado de su hijo y su exesposa mientras contemplaban una figura de la Virgen de Fátima, en cuyo santuario se llevó a cabo la confirmación del joven, según ha dejado ver Palazuelos en sus stories.

En la descripción de la instántanea, El Diamante Negro agregó un emotivo mensaje en el que ha expresado lo agradecido que está por haber acompañado a su hijo, de 18 años, en este importante suceso: “Nada más bonito para mí estos días que ver a mi hijo amando a Dios, se acaba de confirmar”, señaló antes de refirse a los valores eclesiástico que, en su opinión, cree necesario transferir a los jóvenes, “Pienso que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios y a tener fe en su poder, fue una ceremonia muy bonita a lado de Yadi. Al final dejamos estas rosas blancas a la Virgen de Fátima”.

En una segunda imagen, que reposteó el empresario de la cuenta de su exesposa, se aprecia a los tres uniéndose en un cariñoso abrazo al parecer al finalizar la misa. Según se observa en las fotos, Roberto Jr lució un traje sastre negro y camisa blanca, una combinación muy similar a la que llevó Palazuelos, que a diferencia de su hijo, se decantó por una camisa azul. Siguiendo esa misma elegancia, Yadira se decantó por un vestido-blazer color blanco, que combinó con unas medias negras y unas zapatillas de tirantes en los tobillos. “Gracias”, escribió la madre del joven sobre la story. Asimismo, Roberto quiso mostrar a sus seguidores un retrato de su hijo en medio de la eucaristía: “Con su padrino Hernán”, escribió el empresario al pie de la instantánea.

La visita de Roberto Palazuelos y su exesposa, Yadira Garza, al colegio militar de su hijo

Roberto Palazuelos y su gran amistad con su exesposa

Aunque decidieron ponerle fin a su relación como pareja hace siete años, Roberto y Yadira se mantienen muy cercanos conscientes de que la unión familiar es primordial para el bienestar de su hijo, algo que se ha visto reflejado en algunos de los post que el actor ha dedicado a su ex: “Hoy en este día tan importante de la mujer, les comparto esta foto con mi ex esposa Yadhira, la madre de mi hijo, ya no es mi pareja, pero es mi gran amiga y juntos somos padres. Gracias Yadi por ser quien eres, una mujer que ha dado una gran educación a nuestro hijo y una gran lealtad a mi persona. Gracias a las mujeres por existir, las felicito por su movimiento, ¡Éxito!”, señaló en un post de Instagram que subió con motivo del Día de la Mujer.

